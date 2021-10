La cena è quel momento della giornata in cui le famiglie italiane si ritrovano. I più piccoli hanno finito i compiti o gli allenamenti sportivi, i più grandi sono arrivati dal lavoro e sono a casa. Tutti aspettano quel momento in cui la mamma, o il papà, dice che è pronto e che bisogna andare a tavola.

Nello scenario ideale i genitori hanno preparato una cena con cura e tempo, ma quando questo secondo elemento manca, ci possono essere alcuni problemi. Infatti, magari dopo una lunghissima giornata di lavoro il tempo e le energie mancano, ma dobbiamo necessariamente mettere qualcosa in tavola.

Per fortuna, viviamo in un Paese in cui le eccellenze gastronomiche non mancano, anche quelle economiche. In particolare, esistono alcuni piatti che sono sia economici sia facili e veloci da preparare. Tuttavia, pochi cucinano questi 3 piatti economici perfetti per una cena gustosa e veloce.

Preparazioni

In primo luogo andiamo ad aprire la nostra dispensa. Un po’ di pasta c’è sempre, siamo italiani. Quind,i un bel primo di pasta non può mancare, ma può sorgere il problema del sugo. Magari, infatti, abbiamo la pasta ma non c’è più sugo e i pomodori sono finiti.

In questo caso dovremmo inventarci un sugo, magari andando a controllare le erbe aromatiche che ci sono rimaste in giardino o sul balcone. Infatti, sono queste le erbe aromatiche autunnali resistenti al freddo che pochi conoscono. Tra tutte, sicuramente la salvia è quella che ci da maggiori soddisfazioni. Con la salvia basterebbe avere anche solo una noce di burro e il sugo è pronto.

Per quanto riguarda il secondo, il pollo è sicuramente la carne più economica e facile fa cucinare. Senza star a perdere troppo tempo con alcune preparazioni troppo articolate, possiamo semplicemente passarlo in padella con un filo d’olio e poi sfumarlo con il vino. Meglio naturalmente il bianco e va benissimo quello della bottiglia che abbiamo già aperto ieri sera.

Per il dolce? Nulla di più salutare e veloce da fare che una piccola macedonia con i frutti che ci sono rimasti in casa. Basterà aggiungere un po’ di succo di limone e un cucchiaino di zucchero e la cena è pronta.

Approfondimento

