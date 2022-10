Come condire un hamburger e cucinarlo in padella come quello dei fast food

Gli hamburger sono tra le carni più conosciute e consumate in Italia. La grande popolarità di questo cibo è probabilmente dovuta alla diffusione dei fast food. Sicuramente chi pensa ad hamburger pensa a McDonald’s o a Burger King. La maggior parte di noi è entrata almeno una volta in uno di queste due negozi per gustare un hamburger e magari anche una Coca Cola.

Probabilmente, però, pochissimi di coloro che gustano un hamburger sanno che in realtà la ricetta non è americana, bensì europea. L’hamburger nasce con una ricetta inventata nella città di Amburgo. Gli americani se ne sono appropriati e su questa ricetta ci hanno costruito un simbolo che poi hanno riesportato in tutto il Mondo.

Come condire un hamburger e farlo alla perfezione

Un hamburger tradizionale è fatto di carne macinata di manzo. È molto economico da cucinare, molto semplice ma non facile. Chi si cimenta nella cottura dell’hamburger in casa potrebbe incorrere in alcuni errori che fanno diventare il medaglione secco e piccolo. Tuttavia, con alcuni piccoli accorgimenti, tutti possono cucinare un hamburger delizioso come quello del fast food. Il primo accorgimento è evitare di togliere la carne dal frigo e metterla direttamente in padella. Prima lasciamo che l’hamburger raggiunga una temperatura ambiente. Questo significa tirarlo fuori dal congelatore e dal frigo e lasciarlo scongelare naturalmente. Se non fosse congelato, lasciamo comunque che la carne aumenti di temperatura.

Riscaldiamo a dovere la superficie dove verrà cotto l’hamburger. Accendiamo il fuoco basso e lasciamo che la superficie della padella raggiunga una temperatura bollente. Solo a quel punto si potrà adagiare il pezzo di carne sulla superficie ben calda. Il terzo trucco è raggiungere una cottura perfetta. Non è difficile ottenere il livello di cottura desiderato. Chi preferisce l’hamburger al sangue lo dovrebbe fare cucinare per non più di 2 minuti per lato. Una cottura media richiede 4 minuti e una ben cotta almeno 5 minuti per lato. Durante la cottura è consigliato evitare di fare degli errori che potrebbero rovinare la cottura della carne. Molti fanno queste operazioni per verificare lo stato di cottura, ma non sanno che così possono rovinare l’hamburger.

Quali condimenti usare per il nostro medaglione di carne

Per molti l’hamburger classico è di macinato di manzo, ma può essere fatto con molti altri tipi di carne, per esempio pollo o tacchino. Nei supermercati è possibile trovare hamburger con queste varianti di carne. A volte è possibile trovare anche l’hamburger fatto con carne di coniglio. Non è difficile scoprire come condire un hamburger e renderlo gustosissimo. Spezie ed erbe aromatiche sono il naturale accompagnamento per questo tipo di carne. Tra le spezie possiamo spaziare dal pepe alla paprika al peperoncino fino allo zenzero. Basilico, menta, prezzemolo, rosmarino e salvia sono le erbe aromatiche che meglio si abbinano con l’hamburger di manzo, ma anche di pollo o tacchino.

Gli americani amano accompagnare questa carne anche con salse come maionese o ketchup. Ma chi ama i sapori decisi potrebbe anche provare a mangiare l’hamburger con tabasco, oppure mostarda o senape. Quest’ultima è perfetta per i wurstel, ma è da provare anche con il medaglione di manzo.

