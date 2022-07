Come cucinare un polpo alla luciana morbido e tenero per primi e secondi

Una delle regioni più prolifiche da un punto di vista gastronomico è senz’altro la generosa Campania. Da qui arrivano piatti iconici, su tutti la celeberrima pizza, ma anche primi piatti che sono entrati nell’olimpo culinario italiano.

Impossibile non citare i deliziosi spaghetti alle vongole o la semplice ma incredibilmente gustosa pasta patate e provola da preparare al volo con pochi euro.

Tra i tanti piatti proposti dalla tradizione campana, uno dei più gustosi è il polpo alla luciana.

Le origini del nome del piatto sono strettamente legate a Napoli in cui, in Borgo Santa Lucia, i pescatori erano soliti lasciare anfore immerse nel mare che al mattino erano piene di polpi. Di conseguenza furono i pescatori di Borgo Santa Lucia, detti luciani, a dare il nome a questa squisita preparazione. Ma vediamo come cucinare un polpo alla luciana che potremo sfruttare sia come primo sia come secondo piatto.

Ingredienti e preparazione

Il polpo alla luciana prevede una breve lista di ingredienti che subito richiamano il Mediterraneo.

Quello che utilizzeremo per realizzare questo delizioso polpo è:

polpo;

pomodorini;

passata di pomodoro,

olive;

capperi;

prezzemolo;

aglio;

olio;

peperoncino.

Primo passaggio sarà quello di pulire il polpo dagli occhi e dal cosiddetto “becco” posto sotto la testa. Se non avessimo la possibilità di pulire il polpo possiamo fare eseguire questa operazione direttamente in pescheria. A questo punto in una pentola dai bordi alti e spessi metteremo dell’olio, aglio e del peperoncino facendo prendere calore. A questo punto versiamo nella pentola dei pomodorini tagliati a meta e lasciamo che questi cuociano per qualche minuto a fiamma sostenuta. Ora è il momento di mettere in pentola in polpo facendolo ben aderire al fondo fin quando non comincerà a rilasciare la sua acqua. Non appena questo accadrà, versiamo in pentola anche la passata di pomodoro e dell’acqua fino a coprire il polpo.

Come cucinare un polpo alla luciana morbido e tenero per primi e secondi

Ora abbasseremo la fiamma e lasceremo cuocere il tutto per circa 45 minuti con coperchio.

Quando mancheranno circa 10 o 15 minuti alla cottura completa del polpo, inseriremo nella pentola anche i capperi e le olive, possibilmente denocciolate. Trascorso il tempo necessario, spengiamo la fiamma e condiamo con un pizzico di sale e del prezzemolo tritato finemente. Ed ecco che abbiamo ottenuto un piatto ricco di gusto che possiamo usare come seconda portata ma anche insieme alla pasta. Se infatti avanzerà del sugo utilizziamolo per condire un primo piatto e lasciare a bocca aperta i nostri invitati.

