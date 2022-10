Problemi di cuore per la Bilancia a differenza di questi 3 fortunati segni

Nella prossima settimana l’Ariete farebbe bene a tapparsi le orecchie non per ascoltare le inutili chiacchiere su di lui. Meglio isolarsi e magari evadere quella posta lasciata in sospeso che si sta accumulando. Momento d’oro per il Toro, con grandi novità in vista in termini di soldi. Meno, però, dal punto di vista personale quando una incomprensione con una persona amica ci terrà lontani per qualche tempo.

Aria di grandi novità per i Gemelli che vogliono cambiare. Non solo nello stile di vita, dedicandosi ad un più attento benessere. Anche la cerchia di amici ci sta diventando stretta e forse è arrivato il momento di conoscere persone nuove.

Finalmente uno spiraglio positivo per i nati sotto il segno del Cancro vedrà la luce. Dopo tanto penare, arriva una sospirata serenità, anche se un amico ci dirà in faccia quello che pensa realmente di noi. Il Leone ha voglia di provare nuove esperienze. Anche l’Italia ci sta stretta e vogliamo puntare a vedere qualche capitale estera. Magari, sfruttando il trucco con Google che fa prenotare aerei a prezzi stracciati.

La rete potrebbe essere una bella alleata per la Vergine. Le utenze domestiche aumentate obbligano a trovare nuove entrate. E navigheremo in internet alla ricerca di qualche idea per guadagnare soldi.

Problemi di cuore per la Bilancia. E non pochi. Il lavoro ci sta assorbendo oltre ogni misura finendo per farci trascurare chi ci sta vicino. Che, proprio per questo, si sta guardando intorno e attenzione a quella finta amica che ci sta provando col nostro partner. Cosa sta succedendo al vulcanico Scorpione? Il segno sempre in fermento stranamente, nei prossimi giorni, tirerà i remi in barca. Addirittura, con un weekend da passare a casa come non ci capitava da tempo.

Sono giorni positivi per il Sagittario. Stranamente, tutti sembrano cercarci e ascoltare il nostro parere come non capitava da tempo. Non durerà per sempre, ma sarebbe un peccato non approfittarne ora.

E se il Capricorno si decidesse a cambiare le regole del gioco? Dicendo basta alla solita routine? Una bella idea per scoprire una parte sconosciuta del nostro carattere. E a chi non stiamo bene, si faccia pure da parte. Foschi pensieri per l’Acquario che ha l’impressione che il Mondo stia congiurando contro di lui. Non è così. O meglio, è vero in parte, ma attenzione a non farla più grande di quella che è realmente.

I Pesci stanno già contando i giorni che mancano a Natale. La voglia di partire è tanta e di staccare da un periodo non brillante anche. Però, guardando troppo avanti si finisce per non accorgersi delle belle cose del presente.

