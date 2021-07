La pasta con tonno rappresenta un piatto per così dire classico dell’estate che chiunque prova e cucina in mille modi differenti. Pratico e veloce ha la capacità di unire le proprietà e il gusto dei carboidrati alle proteine del tonno.

Riportiamo di seguito una ricetta di pasta e tonno con due ingredienti che trasformano un piatto semplice in gustosa delizia e i due elementi cardine e responsabili di un nuovo sapore sono le acciughe e la scorza di limone.

Ingredienti

Gli ingredienti per quattro persone sono:

a) 400 grammi di spaghetti;

b) due scatole piccole di tonno (o un barattolo in vetro di tonno da 200 grammi);

c) quattro filetti di acciughe;

e) peperoncino;

f) una manciata piccola di capperi;

g) una scorza di limone;

h) aglio e olio extravergine di oliva;

i) prezzemolo.

Pasta e tonno con due ingredienti che trasformano un piatto semplice in gustosa delizia

Per la preparazione procediamo in modo lineare e semplice. Riempiamo una pentola d’acqua e poniamo sui fuochi per portarla ad ebollizione. Mettiamo poco sale visto che già la ricetta contiene ingredienti saporiti come le acciughe e i capperi.

In una padella mettiamo l’aglio e l’olio e facciamo indorare. Aggiungiamo il peperoncino e le acciughe e lasciamo cuocere per 3-5 minuti o anche meno finché non saranno sciolti i filetti di acciughe. Poi coliamo e laviamo i capperi e aggiungiamo in padella. Facciamo la stessa procedura con il tonno: lo facciamo colare e aggiungiamo in padella.

Acqua di cottura

Nel frattempo, versiamo la pasta e portiamola a cottura. Per colarla usiamo la procedura di scolare direttamente in padella così da lasciar andare anche un po’ di acqua di cottura nel condimento. Se non è sufficiente, con il mestolo aggiungiamo un po’ di acqua usata per la cottura della pasta e facciamo saltare.

A tavola

Per servire la nostra pasta e tonno possiamo spolverare del pangrattato e impiattare. Ma soprattutto il tocco finale è rappresentato dalla scorza di limone che taglieremo a striscioline e poniamo su ciascun piatto.

Tutto è pronto per la nostra ricetta gustosa e veloce.