Probabilmente non sono in molti a saperlo, ma un’alimentazione sana e il consumo regolare di alcuni particolari cibi puoi aiutare a prevenire e combattere l’ipertensione. In Italia, secondo i dati del SIIA (Società italiana dell’ipertensione arteriosa) ci sono ben 15 milioni di persone che soffrono di alta pressione. Vediamo allora assieme 3 alimenti fantastici da mangiare tranquillamente quando si soffre di pressione alta.

Piccole abitudini che aiutano a combattere l’ipertensione

Se l’alimentazione è molto importante, dovremo far conto anche di alcune abitudini da adottare nel proprio stile di vita che possono essere davvero utili. Ad esempio, dovremmo smettere di portare la saliera a tavola, onde evitare tentazioni. Bisognerebbe poi cercare sempre di mettere meno sale possibile nell’acqua di cottura della pasta. Oppure, cucinare personalmente tutti i nostri piatti, in modo da fare attenzione a non esagerare con le dosi dei condimenti. E, per finire, dovremmo riabituarci a sentire il gusto genuino dei cibi freschi. Una sorta di disintossicazione dal sale che non potrà far altro che farci del bene.

3 alimenti fantastici da mangiare tranquillamente quando si soffre di pressione alta

Il primo fra questi cibi è la banana. Allo stesso modo di tanti altri alimenti ricchi di potassio, come patate, pomodori, arance, soglia e mandorle, questo alimento aiuta a regolarizzare l’ipertensione. Il potassio, infatti, è un minerale fondamentale per il corretto funzionamento delle cellule nel nostro corpo e, inoltre, aiuta a regolarizzare l’ipertensione, bilanciando gli eccessi di sodio.

Allo stesso modo anche il sedano aiuta nella lotta contro l’alta pressione. Secondo gli esperti di medicina orientale, infatti, quando assunto in grandi quantità, circa quattro gambi al giorno, risulta davvero utile nel combattere questa malattia.

Per finire, poi, se soffriamo di questo disturbo, un altro alimento eccezionale sarà sicuramente lo zafferano. Questa spezia è particolarmente utile poiché contiene crocetina, cioè una sostanza dai provati effetti benefici nella lotta all’ipertensione. Grazie a questa spezia non solo potremmo gustarci deliziosi piatti e bevande (come risotti e te) ma anche essere sicuri di tenere a bada questo fastidioso nemico.

