Stiamo cercando una ricetta a base di prodotti di stagione ma non vogliamo accendere i fornelli perché fa troppo caldo? Abbiamo poco tempo per cucinare perché ci aspetta una meravigliosa cena in spiaggia? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo come preparare un freschissimo, irresistibile e velocissimo carpaccio di tonno e frutta perfetto per l’estate. E sarà pronto in soli 20 minuti senza cottura.

Gli ingredienti per il carpaccio tonno e pesche

Per 4 porzioni di carpaccio con tonno e pesche ci serviranno:

a) mezzo kg di tonno fresco;

b) 4 pesche;

c) 4 pomodori;

d) erba cipollina;

e) un gambo di prezzemolo;

f) 1 limone;

g) basilico fresco;

h) olio extravergine d’oliva;

i) sale e pepe.

Freschissimo, irresistibile e velocissimo carpaccio di tonno e frutta perfetto per l’estate: come prepararlo

Per prima cosa dovremo abbattere il tonno ed eliminare ogni possibile pericolo derivante da batteri e parassiti. Una volta tolto dall’abbattitore lo taglieremo a fette più sottili possibile. Possiamo aiutarci anche con un tagliacarne.

Nel frattempo prepariamo anche la salsa alle pesche. Tagliamo la frutta a spicchi o a cubetti e condiamola con olio, un pizzico di sale e una spruzzata di pepe. Tagliamo anche i pomodori e togliamo i semi. Ci serviranno in seguito per guarnire.

I pomodori andranno invece conditi con il basilico e l’olio.

A questo punto tritiamo insieme erba cipollina e basilico. Appena abbiamo ottenuto un composto omogeneo aggiungiamo anche il prezzemolo e la scorza del limone grattugiata. Regoliamo con sale e pepe e disponiamo la salsa sopra le fette di tonno.

Per completare il piatto basterà aggiungere le pesche, i pomodori e i semi. Siamo pronti per servire e stupire la platea.

Per esaltare al meglio il sapore del tonno lo chef consiglia un vino bianco fresco con retrogusto fruttato o un più classico prosecco.

E se siamo in cerca di altre ricette estive a base di pesce possiamo provare la pasta con i ricci di mare e le acciughe alla povera.