Il bello della pasta, è che si può cucinare in mille modi diversi. Negli anni i cuochi di tutta Italia hanno inventato mille ricette gustose, nutrienti e coloratissime per condire la pastasciutta.

Oggi che abbiamo a disposizione sulle nostre tavole nuovi ingredienti che provengono da tutto il mondo, anche questi si sono fatti strada nella nostra tradizione culinaria. Oggi possiamo cucinare la pasta anche con ingredienti non tradizionali, e uno dei più amati è il tofu.

Il tofu è un alimento di origine orientale, si tratta di una sorta di ‘formaggio di soia’, molto proteico e salutare. Si può comprare al supermercato oppure produrre facilmente in casa (ecco come). Ma forse non tutti sanno che il tofu è ottimo anche con la pasta.

Vediamo come preparare la pasta con sugo di tofu, pomodorini, olive e capperi per un piatto cremoso e salutare.

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di pasta (penne, spaghetti, farfalle, quella che si preferisce)

b) un panetto di tofu

c) pomodorini datterini o ciliegini (vanno bene anche in barattolo)

d) una manciata di olive denocciolate

e) una manciata di capperi dissalati

f) olio di oliva q.b.

g) sale q.b.

h) basilico fresco per guarnire (facoltativo)

La pasta con sugo di tofu, pomodorini, olive e capperi per un piatto cremoso e salutare

Per prima cosa prepariamo il sugo: mettiamo il panetto di tofu in un frullatore con due cucchiai di acqua, un cucchiaio di olio, sale a piacere, e un paio di pomodorini. Frulliamo bene. Poi versiamo il composto in una padella capiente bene oliata, e accendiamo la fiamma a fuoco basso. Quando il composto di tofu comincia a ‘bollire’, aggiungiamo il resto dei pomodorini tagliati a metà, una manciata di olive denocciolate e una manciata di capperi dissalati. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per qualche minuto con coperchio.

Nel frattempo cuociamo la pasta in abbondante acqua salata, scoliamola e aggiungiamola al sugo. Mescoliamo bene, e poi serviamo con qualche foglia di basilico fresco per guarnire.

Buon appetito!