Tutta la bontà autunnale in una calda zuppa da cucinare con verza bollita e da provare assolutamente

Ogni stagione porta dei prodotti gustosi da mettere nel carrello e da sfruttare per preparare ricette gustose. Prodotti che avrebbero il più delle volte anche numerosi benefici per il nostro organismo. Tra le varie verdure dell’autunno e dell’inverno troviamo il cavolo verza, appartenente alla famiglia delle crucifere.

La verza conterrebbe antiossidanti nonché potassio e vitamina K, alleati della salute cardiovascolare. Avrebbe inoltre calcio, fluoro e magnesio che aiuterebbero le ossa nonché una discreta quantità di ferro per i globuli rossi.

Il consumo potrebbe avere controindicazioni per quanti hanno disturbi alla tiroide o prendono anticoagulanti. Al contrario, grazie al sulforafano, sarebbe un cibo da mangiare in caso di artrite e artrosi per contrastare i dolori articolari.

Una zuppa che sprigiona tutta la bontà autunnale

Diverse sono le ricette per cucinare la verza, tanto come contorno tanto come primo o secondo piatto. Quando le temperature cominciano a scendere però quello che ci vuole è una bella zuppa. Infatti sarebbe consigliata perché faciliterebbe i meccanismi di termoregolazione e garantirebbe la giusta idratazione.

A tale fine possiamo quindi preparare con la verza una zuppa gustosa che contenga anche altri ingredienti salutari. Il primo è la zucca, tipico prodotto di stagione che sarebbe carico di vitamine: A, C, E e B. Ad arricchire ulteriormente la ricetta della zuppa i ceci, conterrebbero ferro preziosi per contrastare la stanchezza del periodo autunnale-invernale.

Per questa ricetta ci serviranno:

400 g di verza;

200 g di zucca;

150 g di ceci lessati;

mezza cipolla;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

rosmarino;

alloro;

sale e pepe.

Come cucinare la verdura bollita in modo gustoso

Per prima cosa vediamo come si deve pulire e cuocere la verza. Tagliamo la base dura del torsolo ed eliminiamo le foglie esterne del cespo. Tagliamo il cespo a metà e priviamolo del torsolo interno. Tagliamo la verza a listarelle e laviamola sotto l’acqua corrente. Asciughiamo le foglie e sbollentiamole in una pentola d’acqua bollente salata per un minuto circa. Solleviamo la verza e mettiamola in acqua fredda per evitare si inscurisca. Conserviamo l’acqua di cottura.

Sbucciamo la zucca e tagliamola a dadini.

In una casseruola irroriamo dell’olio extravergine di oliva, aggiungiamo la cipolla e l’aglio tritati. Uniamo i dadini di zucca. Facciamo insaporire sul fuoco, dopo di che aggiungiamo rosmarino, alloro e un bicchiere d’acqua tiepida per far cuocere ancora la zucca.

Quando sarà abbastanza morbida, uniamo i ceci e la verza. Facciamoli rosolare per qualche minuto in padella.

Aggiungiamo l’acqua di cottura della verza fino a ricoprire il tutto. Saliamo e lasciamo cuocere a fuoco medio per una decina di minuti. Aggiungere pepe a piacere.

Spegniamo la zuppa e portiamola in tavola bella calda, magari accompagnandola con pezzetti di pane tostato.

Mangiandola sentiremo il sapore e il tepore di tutta la bontà autunnale unita in un unico piatto appetitoso, veloce e salutare.

I prodotti di stagione d’altronde si rivelano sempre una scelta vincente in quanto a gusto e nutrienti. Un discorso che vale anche per i dolci, come dessert in autunno e in inverno infatti potremmo preparare una soffice e leggera torta di mele.