D’estate moltissimi scelgono di indossare scarpe aperte per far traspirare i piedi ed evitare di patire il caldo. Negli ultimi vent’anni si era imposta una moda nuova, ovvero quella delle ciabatte infradito. Questo modello possiede numerose varianti, ma tutte hanno la caratteristica di lasciare il piede nudo e di mostrare le dita. Un altro difetto che molti denotano è quello di essere scomode. A causa della scarsa protezione al piede e alla caviglia, rischiano di farci storcere i piedi e causare dolore.

Forse sono proprio questi i motivi che hanno portato al tramonto di questa moda di inizio millennio. Oggi vogliamo parlare del modello di scarpa aperta che ha rimpiazzato le infradito. Ecco perché passano di moda le infradito da spiaggia per lasciare il posto alle loro eredi comode e sobrie.

Quando la comodità si impone sulla moda

Quando le ciabatte di gomma da mare si sono imposte sulla moda in molti non apprezzavano questa tendenza. Oltre alla scomodità per i piedi e la schiena, la separazione delle dita risultava fastidiosa per molti. Tira un sospiro di sollievo chi scopre che questa moda è morta e sepolta e che c’è una novità nel panorama delle calzature estive.

Passate da essere un modello per vecchi, i sandali avvolgenti a due fibbie sono ormai sdoganati anche tra i più giovani. Comodissime e coprenti, grazie alla suola con il plantare lasciano il piede comodo e sono perfette per camminare anche per lunghe distanze. Amatissime da chi ama i sandali che non mostrano le dita dei piedi, queste ciabatte si possono abbinare negli outfit più svariati.

Passano di moda le infradito da spiaggia e impazzano queste ciabatte comode e avvolgenti perfette per chi ha mal di schiena

Possiamo indossarle per andare in spiaggia o in piscina, senza avere paura che si rovinino. Possiamo anche adoperarle durante la vita quotidiana con un paio di jeans e una camicia, senza rischiare di essere fuori luogo. Ma non è finita qui, infatti sempre più persone indossano questo sandalo anche con le calze, magari dei modelli colorati e stilosi.

Da modello riservato a tedeschi e ad anziani, grazie alla comodità questa calzatura è passata ad essere un oggetto di culto, disponibile in vari materiali e in colorazioni giovani e stilose.

