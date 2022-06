La passione per piante e fiori accomuna sempre più persone. Il giardinaggio è un hobby che molti riconoscono come rilassante. Il mondo vegetale è estremamente ricco e vario. Ne consegue quindi che, anche chi è proprio negato con semi, terriccio e concimi, possa trovare qualche pianta rustica che non necessita di cure particolari. Gli Esperti della sezione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa spesso hanno scritto approfondimenti su rose, ortensie e gerani, che sono i fiori più in voga in questo periodo. Quest’oggi, invece, ci occuperemo di una pianta molto utile per creare divisori.

Parleremo quindi di una pianta da siepe che possiamo coltivare anche per ricoprire muretti e divisori in legno (o altro materiale) da installare su terrazzi e balconi. Con la bella stagione, infatti, si trascorre molto tempo in giardino o sul balcone. Durante questi momenti di relax, giustamente, si desidera godere anche di una certa privacy. Per proteggerci quindi dagli occhi indiscreti dei vicini, non c’è niente di meglio che ripararci con delle belle piante colorate.

Ideale per giardino e terrazzo, questa pianta da siepe regala splendidi fiori gialli, sopporta bene il caldo e dona privacy

La pianta di cui stiamo per parlare è il cytisus scoparius. A questo genere appartengono circa 25 o 30 arbusti a foglie decidue che, in base alla specie, possono raggiungere i 3 metri di altezza. Questa pianta è molto diffusa. Proviene infatti dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia Minore. Inoltre, la si può trovare anche in moltissime zone d’Italia, sia al mare che nelle zone di montagna. Il cytisus scoparius è semplice da coltivare. D’altro canto, nel suo habitat naturale, cresce benissimo nelle zone soleggiate e nel terreno calcareo. Sopporta molto bene anche i lunghi periodi di siccità.

A scopo ornamentale, in genere si utilizzano delle varietà particolari che hanno i fiori di vari colori, soprattutto gialli. In base alla specie, anche il portamento di questa pianta può cambiare. Ci sono esemplari cespugliosi che restano bassi ed altri che, invece, hanno un portamento eretto. Questi ultimi, sono proprio quelli a cui ci riferiamo noi. Come accennato, infatti, consigliamo la coltivazione di questa pianta proprio per creare divisori naturali di grande impatto scenografico. Molto indicate sono le siepi e le fioriere verticali. In alternativa, possiamo anche coltivare il cytisus scoparius per adornare i giardini rocciosi. Qui, infatti, resiste senza problemi.

Alcuni consigli per la coltivazione

Come già detto, il cytisus scoparius è una pianta di facile coltivazione. È bene comunque conoscere alcuni accorgimenti per offrirgli le cure più adeguate. Per prima cosa, utilizzare un terreno fertile e ben drenato. Vanno bene anche i terreni calcarei. Per l’esposizione, prediligere il pieno sole. A livello climatico, è una pianta che tollera bene sia il freddo (fino a 0 °C) che il caldo intenso. Teme invece moltissimo i ristagni idrici. Attenzione quindi a non annaffiare eccessivamente queste piante. Ecco, quindi, le semplicissime accortezze per aver cura di questa pianta, ideale per giardino e terrazzo.

