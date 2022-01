Possiamo dare finalmente il benvenuto al 2022, sperando che questo sia veramente l’anno della rinascita. Con l’arrivo del nuovo anno sicuramente non possiamo perdere quei tocchi di stile che hanno contraddistinto il 2021. E allora ecco l’accessorio da mettere al collo sia per uomo sia per donna vero trend del momento. Un tocco elegante e raffinato che sta bene sia all’uomo sia alla donna. Questo perché il mondo della moda sembra stia esplorando sempre di più quello che è il concetto genderless. Una moda per tutti, che non guarda al genere. Se una cosa si ama, la si indossa e basta. E così già da qualche tempo si vede, nei look streetstyle e ovviamente sulle passerelle, un accessorio molto interessante.

Ecco l’accessorio da mettere al collo sia per uomo sia per donna vero trend del momento

L’accessorio è la cravatta cowboy texana. Se siamo appassionati di film western, questo accessorio lo avremo visto mille volte. Ci ricorda lo stile texano. Oggi questo accessorio è leggermente rivisitato, ma è tornato di gran moda.

Quello più visto è sicuramente quello di Prada. In due colorazioni, nero e silver, il cravattino cowboy (bolo tie) di Prada è Made in Italy ed è realizzato in pelle con l’iconico logo a triangolo della maison. Questo bolo tie è veramente l’accessorio fashion che tutti stanno cercando. Indossato dal cantante Nick Jonas e anche dall’attore Dylan Sprouse.

Anche Versace ha realizzato un suo bolo tie. Questo è realizzato in pelle d’agnello con motivo a chiave greca. Immancabile l’hardware Medusa a scorrimento con altri dettagli a chiave greca, iconica del marchio.

Se invece prediligiamo un look più classico, esistono tantissimi bolo tie che ricordano molto quelli usati nei film western. Questo accessorio è stato indossato agli inizi del 1900 dai Nativi americani, per poi diventare un must di Stati come il Texas, Arizona e New Messico. La loro caratteristica è quella di avere una pietra al centro turchese e dei fili d’argento.

Come abbiamo visto, oggi il mondo della moda ha preso questo accessorio e lo ha declinato su look eleganti. Cambiando ovviamente le particolarità dell’oggetto, e lasciando solo lo scheletro. Accessorio che possiamo usare al posto di una cravatta e che possiamo, dunque, indossare a qualche matrimonio oppure occasione elegante. E come abbiamo già detto, il bolo tie è perfetto sia per lui sia per lei.

