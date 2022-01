L’uovo è sempre l’uovo: comunque lo si cucina, è un alimento completo, buono e nutriente.

Dal più semplice al più complesso, poco importa se lo prepariamo in 10 minuti o in 1 ora e più. In ogni caso, il risultato ci sazierà senza appesantirci.

Dopo le feste, però, non possiamo accontentarci di piatti insulsi e senza sapore. È quasi impensabile passare da una porzione di lasagne al ragù ad un uovo strapazzato senza neppure un filo d’olio e un pizzico di sale. D’altro canto, non possiamo neppure perdere ore ed ore ai fornelli, specialmente se siamo tornati al lavoro e le ferie sono ormai un lontano miraggio.

A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato ad un modo velocissimo e delizioso di cucinare il nostro amato ovetto quando abbiamo pochissimo tempo. Qualche minuto, 4 ingredienti e tanta fame, non ci serve proprio nient’altro.

Non all’occhio o strapazzate, ecco la ricetta per cucinare le uova che salva i pranzi dell’ultimo minuto

Chi non ha mai sentito parlare delle uova al forno con piselli e prosciutto? Un piatto semplicissimo ma davvero squisito che apre lo stomaco e si realizza in un batter d’occhio.

Ingredienti:

4 uova;

220 grammi di piselli;

1 etto e ½ di prosciutto cotto;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1/ cipolla;

olio e sale q.b.

Iniziamo dal soffritto di cipolla, che cuoceremo a fuoco lento e con un po’ d’olio per poco meno di una decina di minuti.

Aggiungiamo i piselli e lasciamoli dorare mescolando di tanto in tanto.

Intanto, tagliamo il prosciutto a pezzetti e uniamolo ai piselli, insieme ai 3 cucchiai di parmigiano. Mescoliamo per bene e non appena i piselli saranno abbastanza morbidi, togliamoli dalla padella e versiamoli in una pirofila medio-grande. Accendiamo il forno e lasciamolo riscaldare a 150 gradi.

Da soli o accompagnati

A questo punto, facciamo un po’ di spazio tra i piselli, rompiamo le uova proprio all’interno della pirofila e inforniamo per 10 minuti. Non all’occhio o strapazzate, ecco la ricetta per cucinare le uova che salva i pranzi dell’ultimo minuto, ma anche le cene più golose. Non appena la nostra prelibatezza sarà pronta, potremo affondare un bel pezzo di pane e fare la scarpetta, proprio come si fa con il sugo. Se poi aggiungiamo un contorno di patate e un piccolo antipasto di salumi e formaggi, anche eventuali ospiti dell’ultimo minuto non potranno che apprezzare.

Approfondimento

Sono strepitosi questi 6 modi di cucinare le uova diversi dalla solita frittata