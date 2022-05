È quasi tempo di vacanze e molti di noi hanno già iniziato a fare qualche ricerca su alcuni siti di viaggi. Cominciamo a sognare la nostra prossima destinazione e magari sceglieremo una delle 3 magnifiche spiagge con mare cristallino, che sono in Italia ma che sembrano Cuba.

Dopo aver definito quale sarà la prossima meta, però, molti di noi si mettono alla ricerca dell’offerta più conveniente. Chi di noi, infatti, non vorrebbe trascorrere la miglior vacanza al prezzo più basso?

Capita spesso, però, di non riuscire a scovare le tariffe migliori e ciò può capitare per diversi motivi. A volte, infatti, iniziamo a cercare una soluzione troppo a ridosso della partenza e questo, ovviamente, potrebbe non giocare a nostro favore. In altri casi, invece, le offerte ci sono, ma noi non sappiamo cercarle. Sembra assurdo, eppure questa situazione è molto più frequente di quel che si pensa.

Spesso, infatti, molti di noi trovano solo prezzi astronomici, soprattutto quando si tratta di voli. Eppure, basterebbe solo conoscere questi trucchetti per trovare offerte vantaggiose.

Partire con meno di 10 euro e trovare voli al prezzo più economico è facilissimo grazie a questo trucchetto poco conosciuto

Poniamo caso di voler visitare i Caraibi d’Italia. Per raggiungere questo luogo sensazionale da visitare almeno una volta nella vita, potremmo decidere di prendere un volo. Se, però, volessimo partire in estate, cioè in alta stagione, dovremmo fare qualche ricerca approfondita.

Sicuramente uno dei primi siti che dovremmo visitare per cercare i migliori prezzi è Skyscanner. Non tutti conoscono questo servizio, eppure chi l’ha provato sostiene sia una garanzia in fatto di risparmio.

Skyscanner è un motore di ricerca che permette di confrontare le tariffe presenti in tutto il web, scovando le più convenienti. In sostanza basterà digitare luogo di partenza e destinazione e, in pochi minuti, potremo visualizzare le tariffe più convenienti. Basterà fare qualche ricerca per partire con meno di 10 euro e trovare il volo più economico in pochissimi minuti. Ovviamente, Skyscanner non è l’unico motore di ricerca di voli, basta cercare online per scoprirli tutti.

Un altro consiglio per risparmiare

Il secondo consiglio utile per trovare la tariffa migliore è quello di iscriversi alle newsletter dei siti di viaggi. In questo modo saremo costantemente informati sulle offerte migliori e troveremo i prezzi più scontati alla velocità della luce.

Concludiamo dando un’altra dritta molto utile, ma che pochi considerano. Il miglior momento per trovare i prezzi migliori è durante la settimana. In particolare, è durante i primi giorni della settimana che i prezzi saranno generalmente più bassi. In questi giorni, infatti, l’afflusso di persone collegate per acquistare voli e offerte varie sarà nettamente inferiore rispetto a quello presente nel fine settimana. In questo modo, noi potremo accedere alle migliori offerte.

