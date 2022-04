Quando si parla di vacanze, le persone si dividono sempre in 3 gruppi. Ci sono i più scrupolosi, che prenotano biglietti e pernottamento con un largo anticipo anche di diversi mesi.

Al contrario, invece, c’è chi prenota tutto a ridosso della partenza, e altri che, invece, si riconoscono nella via di mezzo. Quest’articolo è proprio per chi fosse ancora indeciso sulla meta delle prossime vacanze estive.

Chi preferirà rimanere in Italia, non potrà perdersi questi 3 spiagge nostrane che assomigliano allo zucchero a velo e grazie a cui sembrerà di stare a Cuba.

Esiste, però, un luogo vicinissimo all’Italia che si può raggiungere in soli pochi minuti di auto o di treno e che ci farà davvero innamorare. Si trova sulla costa francese e vanta paesaggi da cartolina, con case colorate e un mare da fare invidia.

A soli 20 minuti di auto dall’Italia si trova questa cittadina straordinaria, con spiagge lunghissime, case colorate e profumo di limoni

Parliamo di Mentone, una pittoresca cittadina francese, vicinissima al confine italiano. Si tratta di uno dei luoghi più belli e rinomati della Costa Azzurra, famosa per i suoi colori e le sue magiche atmosfere.

Mentone è una vera e propria bomboniera, che si trova tra il Porto Vecchio e quello di Garavan. Arrivando in questo luogo, ci immergeremo immediatamente in un clima vacanziero e potremo rilassarci sulla bellissima Plage des Sablettes. Qui potremo goderci una meravigliosa vista sul mare e, alle spalle, le bellissime casette colorate francesi.

La famosissima festa dei limoni e quel profumo magnifico che invade la città

Il clima vacanziero di Mentone si respira subito, grazie alle lunghe passeggiate sotto le palme e all’incredibile profumo di limoni.

La cittadina, infatti, è molto famosa per la grande presenza dell’agrume giallo. Qui ogni anno si celebra la “Festa dei Limoni”, durante la quale si possono osservare intere costruzioni monumentali create utilizzando migliaia di limoni. Inoltre, si potrà assistere anche a una sfilata con carri addobbati con tantissimi limoni, in stile carnevalesco.

Un’irresistibile atmosfera vacanziera

Inoltre, potremo camminare sul viale che costeggia il mare, o nel centro storico, tra negozi, ristoranti e bar tipici o più turistici.

Mentone si trova a soli 20 minuti di auto dall’Italia, precisamente da Ventimiglia, ma si può raggiungere in 10 minuti anche in treno. In questo caso, il biglietto costerebbe circa 2,70 €.

Ricordiamo, inoltre, che questo luogo è adatto anche per una vacanza con i bambini, perché il livello del mare non è molto profondo. Se cercassimo altri luoghi in cui trascorrere una vacanza con famiglia e bambini al seguito, dovremmo assolutamente scoprire questo favoloso borgo antico situato in Italia.

