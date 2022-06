Pronti per l’estate? Non riusciamo a trovare biglietti dei treni a prezzo scontato? Questo allora potrebbe essere il momento migliore per prenotare e chiudere il programma della vacanza. La nuova offerta sui treni Italo promette sconti importanti su tantissime soluzioni, indipendentemente dalla tratta. Fino al 50%, laddove disponibile, inserendo semplicemente il codice promozionale relativo in fase di ricerca.

Ancora poco tempo per approfittare della promozione

La nuova promo di Italo è stata pubblicata ieri sera, come di consueto accade ormai da settimane. Questa volta, tuttavia, il vantaggio in termini di risparmio è massimo. Partiamo sui treni Italo a prezzi stracciati con sconti dal 30% al 50% per un massimo di 500.000 posti. L’offerta è soggetta a disponibilità e il numero dei posti per soluzione è variabile.

Partiamo sui treni Italo a prezzi stracciati inserendo questo nuovissimo codice dal 50% di sconto

Per conoscere se la promozione è valida per il biglietto selezionato, ci basterà consultare la presenza della tariffa economica Low Cost. Quest’ultima, a differenza della Flex, offre un notevole risparmio, ma viene con alcune condizioni. Innanzitutto, cambi di data e ora sono permessi, ma solo con un’integrazione del 50% del prezzo del biglietto. Non è, tuttavia, concesso alcun rimborso in caso di rinuncia al viaggio. Nel caso non arrivassimo in tempo al treno, non potremo salire su un altro con lo stesso biglietto, anche se per la stessa tratta.

Trattandosi di un’offerta a tempo, prevede alcuni limiti su date di viaggio e di prenotazione. La scadenza della promo, oltre la quale il codice sconto diventerà utilizzabile, è fissata per le ore 18 del 20 giugno 2022. Per quanto riguarda i biglietti, questa si applica solo sulle soluzioni con data a partire dal 24 giugno. Il codice promo da inserire è “BAGNI”.

Le altre promozioni

Italo Treno non è l’unica compagnia ferroviaria ad aver rilasciato nuove offerte nelle ultime settimane. È il caso di Trenitalia con ben 2 promozioni attive. La prima è intitolata “Promo Estate Frecce” e permette di approfittare di uno sconto fino al 60% per viaggiare sui treni ad alta velocità. La seconda è “A/R Frecce in settimana”, con una riduzione del 50% sul prezzo di un viaggio andata e ritorno nella stessa settimana. Quest’ultima è valida solo dal lunedì e venerdì.

