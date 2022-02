Il parquet è una delle pavimentazioni più in voga di sempre, per le sue caratteristiche estetiche che creano un’atmosfera elegante e calda. Una classico intramontabile che si accosta perfettamente anche agli ambienti moderni e super tecnologici.

Oltre all’estetica, il parquet viene scelto anche per le sue funzioni quali l’isolamento termico che contribuisce a mantenere ad esempio il caldo in inverno. Questa pavimentazione ha tanti lati positivi come negativi. Infatti si tratta di un materiale delicato e ha bisogno di un occhio di riguardo per mantenerlo, soprattutto nella pulizia.

Il pavimento che tutti vorrebbero avere senza doverlo pulire

Il parquet ha bisogno di particolari attenzioni e per mantenerlo sempre pulito si possono evitare i detergenti chimici, preferendo quelli naturali con questi segreti da tramandare.

Non tutti sanno che è possibile prendersi cura del parquet senza dover perdere tempo e denaro. Alcune soluzioni fai da te sono perfette per mantenere questa superficie bella e pulita senza rischiare di rovinarla.

Un cattivo utilizzo dei detergenti può alterare sensibilmente la pavimentazione rovinandola. Un po’ tutti sanno che prodotti aggressivi come la candeggina, l’alcol o agenti simili sono assolutamente da evitare. Per non dimenticare che anche l’umidità può generare danni considerevoli se trascurata, come ad esempio il rigonfiamento del parquet.

Quindi non resta che trattare questa superficie con i guanti per poterla mantenere come il primo giorno.

Parquet subito pulito con questi naturali segreti della nonna che ci aiuteranno a risparmiare tempo e denaro

Mantenere un parquet bello e pulito non è difficile. Prima di passare alla detersione, sarà necessario eliminare la polvere con un classico panno elettrostatico o l’aspirapolvere con le spazzole adatte.

Il primo trucco che tutti dovrebbero conoscere è quello di utilizzare un panno imbevuto in acqua e aceto. Il parquet sarà subito più lucido e ben pulito.

Altra soluzione veloce è quella di utilizzare un po’ di alcol diluito in acqua. Anche qualche goccia di succo di limone miscelato con un po’ di olio d’oliva può essere l’ideale per sgrassare e lucidare la pavimentazione.

Da non dimenticare che per rendere brillante il parquet, dopo ogni trattamento sarà necessario prendere un panno di lana morbido imbevuto in qualche goccia di olio d’oliva e strofinato delicatamente sulla superficie.

