Solo 2 ingredienti e 5 minuti per preparare queste fantastiche chiacchiere da far venire l’acquolina in bocca

Nel mese di febbraio non si festaggia solo San Valentino ma anche un’altra ricorrenza molto amata dai bambini, il carnevale. Proprio in questo periodo si preparano fantastici dolci da mangiare in famiglia o con gli amici, le amatissime chiacchiere.

Non si tratta delle le solite chiacchiere, ma di queste pronte in 5 minuti e che con soli 2 ingredienti faranno risparmiare tempo e denaro. Una ricetta che stupirà tutti per la semplicità, la velocità e soprattutto il gusto che non deluderà proprio nessuno.

Niente lievito, burro, latte e uova ma solo questi ingredienti

Sarà facile sorprendere tutti portando in tavola questo fantastico dolce carnevalesco. Solo 2 ingredienti, la panna e la farina per poter realizzare delle chiacchiere friabili, che si sciolgono in bocca.

Questo impasto base può essere modificato a piacere. Ad esempio, si potrà equilibrare la farina dimezzandola e aggiungendo il cacao per ottenere delle chiacchiere al cioccolato. Oppure nell’impasto si può aggiungere la buccia d’arancia o di limone grattugiata per rendere questo dolce molto profumato. O ancora con un po’ di zucchero o di dolcificante, si potrà ottenere una versione molto dolce.

Inoltre al posto del sanguinaccio, si potrà preparare questa facile e golosa crema al cioccolato che sta facendo impazzire tutti.

Ingredienti

280 gr di farina

200 ml di panna fresca liquida per dolci

1 pizzico di sale

Olio di semi di arachide o di girasole per friggere

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una planetaria con il gancio a foglia e versare tutta la farina all’interno della ciotola. Pian piano, versare a filo la panna fresca e un pizzico di sale mentre la planetaria inizia ad impastare.

Se non si vuole utilizzare l’impastatrice, prendere una ciotola e fare lo stesso passaggio a mano, amalgamando per qualche minuto gli ingredienti facendo attenzione a non formare grumi.

Quando l’impasto sarà pronto, coprirlo con la pellicola per alimenti e lasciar riposare per almeno 15 minuti. Successivamente prendere l’impasto e stenderlo con il mattarello per uno spessore di circa 2 millimetri.

Attenzione a non far attaccare la sfoglia sul piano da lavoro, quindi infarinarlo ma non eccessivamente. Poi prendere la pasta e tagliarla in tanti rettangoli, e fare un’incisione verticale al centro, tipica delle chiacchiere. Oppure fare le forme che si preferiscono come faccine stelline, cuori, nodini o altro ancora.

Passare alla cottura scaldando l’olio in un padellino e immergendo le chiacchiere per pochi minuti, fino a quando non saranno ben dorate. Poi far scolare dall’olio su carta assorbente spolverarle di zucchero a velo.

