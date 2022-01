Un bravo cuoco non butta mai niente in cucina cercando in tutti i modi di poter utilizzare ogni elemento a disposizione senza sprechi. Questo punto è di fondamentale importanza per ogni famiglia che ha da organizzare il budget familiare cercando di far quadrare i conti e magari risparmiando.

Un’abitudine o un modo di vedere concettualmente la vita, cercando di evitare sprechi senza dover rinunciare a nulla. Un modo di pensare che non si riflette solo nel cibo, ma vale anche per altro. Come ad esempio per questa composizione di piante mai vista prima, realizzata con una sola bottiglia di plastica.

Insomma, ci sono vari trucchi e segreti che possono essere applicati nel quotidiano. Non solo per risparmiare denaro, ma anche per poter trarre qualche piccola soddisfazione con un oggetto d’arredamento realizzato con le proprie mani.

Con questo segreto in cucina possiamo realizzare molte ricette risparmiando molto denaro

Esistono vari modi per poter risparmiare denaro in cucina e uno di questi riguarda una delle piante più utilizzate come il finocchio. Ma non si sta parlando della parte che tutti adoriamo, cioè quella bianca, buona sia cruda che cotta magari in padella con una noce di burro.

Si tratta della parte che normalmente viene buttata via, la barba di finocchio. Questa parte è quella che cresce in superficie, di colore verde fatta di morbidi aghi, al di sopra della pianta che tutti conosciamo.

Come risparmiare denaro in cucina utilizzando una parte di questa pianta aromatica che normalmente viene buttata via

Non tutti sanno che questa particolare parte del finocchio può essere mangiata in tanti modi. Tra le tantissime e buone preparazioni che possono essere fatte in cucina ci sono le zeppoline fritte. Queste sono fatte di una pastella di uova, farina, un po’ d’acqua e la barba di finocchio tagliata minuziosamente. Semplici e sfiziose da abbinare come antipasto o contorno sia di mare che di terra.

Con la barba di finocchio si può realizzare anche un sofisticato primo piatto. Un risotto semplice e spettacolare cotto solo con il brodo vegetale e mantecato con la barba di finocchio tagliata finemente.

Da non dimenticare che il finocchio è un potente digestivo naturale, quindi questa parte della pianta può essere utilizzata in infusione per una deliziosa tisana.

Letture consigliate

Come preparare un primo piatto gourmet spendendo circa 2 euro riscoprendo i sapori di una volta in chiave moderna