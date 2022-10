Come togliere residui di colla dai mobili senza rovinarli

Molto spesso, per risparmiare sugli arredi, si acquistano i mobili di seconda mano. E sebbene siano magari in buono stato, praticamente come nuovi, capita in ogni caso di trovare appiccicato qualche adesivo.

In altre parole, in un armadio o in una cassettiera ci può essere qualche sticker per la cui rimozione, per non rovinare il mobile, occorre sempre grande accortezza. Vediamo allora, per i mobili, come eliminare ogni residuo di colla senza andare mai ad intaccare o a graffiare il legno. O altro materiale.

Come togliere residui di colla da un armadio o da una cassettiera

Nel dettaglio. sulla rimozione di nastro adesivo, di stickers e di colla da un mobile c’è da precisare che, prima di tutto, l’uso di solventi è sempre il rimedio meno indicato. Perché il legno è un materiale delicato e, quindi, deve essere trattato sempre con la massima gentilezza.

Detto questo, su come togliere residui di colla da un mobile si può utilizzare il latte detergente. Oppure l’alcool con un panno pulito oppure con la carta assorbente imbevuta. E questo al fine di ammorbidire la colla strofinando con pazienza e con delicatezza. Ed in questo modo la colla residua tenderà progressivamente a staccarsi senza lasciare tracce o rovinare il legno.

Dalle superfici in metallo a quelle in vetro, ecco come gli adesivi vanno via facilmente

Quando invece il mobile non è in legno, la rimozione dei residui di colla richiede l’uso di altre sostanze. Per esempio, sui mobili in metallo basterà semplicemente strofinare delicatamente un panno che è imbevuto d’olio d’oliva. Per ammorbidire la colla e per poi rimuoverla progressivamente.

Mentre per le parti in vetro dei mobili si può mixare l’olio d’oliva o l’olio di semi con il bicarbonato di sodio. Lasciando agire la soluzione per qualche minuto, infatti, i residui di colla andranno via andando semplicemente a fare pressione con una spugna. Dopodichè si potrà completare l’operazione passando un panno pulito ma leggermente inumidito con acqua.

Quando si usa latte detergente e olio paglierino per rimuovere gli stickers

Pure per le parti dei mobili che sono in plastica, inoltre, il latte detergente è efficace per la rimozione di stickers, di nastro adesivo e di eventuali residui di colla. Quindi, il rimedio è lo stesso che viene utilizzato per il legno, ma in questo caso quasi sempre poi resta l’alone che si potrà rimuovere facilmente con una spugnetta che è imbevuta di olio paglierino.

Lettura consigliata

Come togliere la colla dal vetro e dalla plastica anche senza solventi