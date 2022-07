Mare tropicale a due passi dall’Italia per una vacanza economica da sogno

Ci sono a volte dei luoghi che vengono ignorati per anni, complici la storia o la moda del momento. Posti bellissimi ignoti ai più, semplicemente perché non stanno sotto i riflettori. Basta dire Maldive o Caraibi per evocare vacanze da sogno, paesaggi suggestivi ed esclusivi, mare dalla trasparenza cristallina e spiagge che brillano illuminate dal sole. Eppure a volte abbiamo tesori simili a due passi da casa, a prezzi abbordabili e raggiungibili facilmente da tutti, e non ce ne accorgiamo neppure oppure non li prendiamo in considerazione.

È un po’ questa la storia turistica dell’Albania, un Paese di cui per anni abbiamo sentito parlare solo a proposito di storie di immigrazione e che ora, pian piano, sta diventando una destinazione di prima classe. Mare tropicale a due passi dall’Italia dove è possibile trovare tra le spiagge più belle d’Europa.

Un posto suggestivo

Lungo la costa meridionale dell’Albania, tra Himare e Sarande, c’è un posto davvero suggestivo, la piccola penisola di Porto Palermo. Vista dall’alto sembra un’isola ma una sottile striscia di terra la collega al litorale, quasi a non farla scappare. Il nome, tipicamente nostrano, lo si deve ai soldati italiani di stanza in Albania durante la Seconda guerra mondiale. Immersa nel mare di un blu intenso, la penisola ospita una fortezza, il castello di Ali Pasha di Tepeleni.

Abile uomo politico e signore del posto, secondo la leggenda fece costruire questa splendida roccaforte nel diciannovesimo secolo in onore della moglie. Ora la si può visitare e mantiene intatta la sua maestosa bellezza. Utilizzata più volte come set cinematografico, pare servisse a nascondere i sottomarini sovietici durante la Guerra fredda.

Mare tropicale a due passi dall’Italia per una vacanza da sogno a prezzi bassi

La penisola di Porto Palermo fa parte di un’area protetta insieme alla Spiaggia di Llamani, per la sua incomparabile bellezza. Per chi è alla ricerca di mete ancora poco battute e a prezzi accessibili, l’Albania rimane una valida alternativa. Negli ultimi anni i prezzi sono leggermente cresciuti soprattutto nelle strutture di lusso, ma rimangono a disposizione sicuramente soluzioni meno costose. Restano concorrenziali i prezzi dei ristoranti e dei locali così come i biglietti d’ingresso per siti e musei. E scendono sensibilmente verso la fine di agosto quando termina l’alta stagione.

L’Albania si può raggiungere in aereo, con scalo all’aeroporto internazionale di Tirana, approfittando dei numerosi voli low cost disponibili in estate da numerose città italiane. Oppure in traghetto con partenza da Bari o Brindisi. In questo modo, si ha la possibilità di portare con sé la macchina e di muoversi alla ricerca dei posti più belli.

