Le vacanze sono un momento di relax e divertimento allo stato puro. E per questo motivo, selezionare le giuste mete potrebbe essere un ottimo modo per trascorrerle nel modo ottimale. E anche i prezzi ovviamente contano, e non poco. Non tutti, infatti, sono disposti a spendere cifre esorbitanti per un viaggio. E in questo caso, è più che fondamentale scegliere i posti giusti in cui trascorrere una settimana in tranquillità. Se vogliamo mare, paesaggi bellissimi e prezzi bassi, potremmo puntare sul Montenegro che, di certo, non potrebbe mai deluderci.

Peljesac, una meraviglia unica e sorprendente che la Dalmazia ci regala e che cambierà completamente la nostra estate

Altro luogo da tenere in considerazione è sicuramente la Dalmazia. Nonostante sia conosciuta per lo più per la bellissima Dubrovnik, in realtà questo luogo contiene delle meraviglie davvero da togliere il fiato. E, tra queste, non possiamo che citare la penisola di Peljesac.

Abbracciata dal mare e divisa dall’Isola di Korcula, questa meraviglia è circondata da montagne che fanno da contrasto con l’acqua blu cristallina. E, inoltre, è pronta ad offrirci giri in borghi davvero eccezionali e tipici, dove trascorrere delle serate molto particolari.

Per godere al massimo di Peljesac, potremmo percorrere, in primis, le strade di Orebic e Ston, che ci permetteranno di vedere tutti i panorami intorno alla penisola. Anche il monte Iija non è assolutamente da escludere soprattutto perché, in cima ad esso, ci sembrerà di avere la Dalmazia ai nostri piedi.

Panorami mozzafiato e mare da urlo in questo paradiso economico a un passo dall’Italia che svolterà le nostre vacanze

Andiamo quindi ad addentrarci nei vecchi borghi, visitando in primis Orebic, ricca di spiagge da capogiro e piccoli villaggi.

Anche Mali Ston può essere una buona idea, soprattutto per le due cittadine che la caratterizzano e che ci faranno vedere un lato del tutto nuovo della Dalmazia.

Ricordiamo, tra l’altro, che qui offrono il pesce migliore della zona, quindi non potremo rinunciare per nulla al mondo a una deliziosa cena in questo luogo. Se amiamo il mare, Trstenica sarà la nostra meta principale. Questa mezzaluna di sabbia, infatti, offre un paesaggio incantevole e una distesa d’acqua in cui ci si può specchiare.

Ma, se dovessimo ricercare la tranquillità e desiderassimo trascorrere la giornata in un posto isolato, allora dovremo andare senza ombra di dubbio a Desna Luka. Questa spiaggia, infatti, è una delle più silenziose della costa e i suoi ciottoli la rendono originale e interessante sia per locali, che per turisti.

Perciò, se decideremo di prenotare, sapremo in anticipo che godremo di panorami mozzafiato e mare da urlo in questo bellissimo luogo in Dalmazia.

Lettura consigliata

Alloggi a 25 euro e un mare mozzafiato in questo angolo di paradiso con poco turismo ma con tanto spettacolo