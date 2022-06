È cremoso e leggero questo fresco tiramisù estivo da preparare in pochi minuti con fragole e mirtilli senza mascarpone né uova

Per molte persone si avvicinano le vacanze estive, tanto desiderate. La prova costume è dietro l’angolo e alcuni hanno paura di cedere alla tentazione di mangiare un dolce.

Un dessert mette sempre di buon umore e ogni tanto concedersi uno strappo alla regola è possibile. Fortunatamente, esistono dolci deliziosi e leggeri che ci permettono di mangiare, senza sensi di colpa, ciò che più ci piace.

Il tiramisù è uno dei dessert più golosi della nostra tradizione. Ciò che lo rende così amato ed irresistibile sono la sua ricchezza e cremosità. Nella ricetta originale, questo dolce perfetto si prepara utilizzando uova e mascarpone. Oggi vogliamo suggerire una versione tipicamente estiva di questo dolce, che prevede frutta fresca, di stagione.

Inoltre, non serviranno mascarpone né uova per prepararlo e quindi il risultato sarà un dolce delizioso, più leggero e alla portata di tutti.

Ingredienti

a) 400 g di ricotta;

b) 250 g di yogurt greco;

c) 100 g di zucchero;

d) 250 g di fragole;

e) 250 g di mirtilli;

f) 200 g di biscotti savoiardi;

g) qualche foglia di menta fresca.

Laviamo con cura la frutta fresca. Tagliamo le fragole in 4 parti e trasferiamole in padella insieme a metà dello zucchero a disposizione e ai mirtilli. Mescoliamo per bene per qualche minuto finché lo zucchero si scioglierà e la frutta diventerà scura e dalla consistenza cremosa.

Rimuoviamo la frutta cotta dalla padella e versiamola dentro un colino. In questo modo otterremo la bagna per inzuppare i nostri savoiardi.

Dopo aver eliminato il siero della ricotta, mettiamola in un recipiente con lo yogurt greco. Aggiungiamo lo zucchero rimasto e lavoriamo gli ingredienti con un cucchiaio, fino ad ottenere una crema omogenea e liscia.

Per una presentazione più graziosa, consigliamo di realizzare delle monoporzioni. Aggiungiamo un cucchiaio generoso di crema alla ricotta e yogurt sul fondo della coppetta. Rompiamo a metà i savoiardi e inzuppiamoli nella bagna alla frutta. Creiamo uno strato di biscotti e copriamoli con altra crema.

Infine, aggiungiamo la frutta caramellata e un cucchiaino di bagna. Ripetiamo il procedimento in modo da realizzare almeno 2 strati di biscotti. Terminiamo con la frutta e un po’ di bagna e guarniamo la monoporzione con una fogliolina di menta fresca.

Consigli

Questo tiramisù deve riposare nel frigorifero per almeno 3 ore, prima di poterlo assaporare in tutta la sua golosità. È cremoso e leggero questo fresco tiramisù estivo ricchissimo di frutta di stagione.

I sapori dell’estate ci suggeriscono di mettere da parte creme elaborate per preparazioni più leggere e semplici, senza rinunciare alla bontà. Possiamo utilizzare lo yogurt bianco anziché quello greco, ma la crema risulterà meno densa. In questo caso, cambierà la consistenza, ma il risultato sarà comunque delizioso.

