Nonostante il settore dell’edilizia sia in fermento a causa del Superbonus 110%, In Borsa i titoli delle aziende legate a questo ambito non hanno avuto un buon rendimento. Tutti i titoli, infatti, nell’ultimo anno hanno avuto un rendimento negativo. Non fa eccezione Buzzi Unicem. Anzi, la settimana appena conclusasi potrebbe avere un impatto negativo sul titolo Buzzi Unicem. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso la settimana sotto l’importante supporto in area 16,602 euro.

Una conferma di questo break ribassista potrebbe spingere le quotazioni di Buzzi Unicem verso l’obiettivo più probabile in area 12,82 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, anche questo supporto dovesse cedere si potrebbero aprire le porte per un’accelerazione ribassista con obiettivo più probabile in area 6,70 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,58 euro.

L’immediato recupero del supporto appena rotto, invece, potrebbe aprire le porte a un rialzo con obiettivo più probabile in area 20,5 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale superiore a 17,22 euro.

La valutazione del titolo Buzzi Unicem

Dal punto vista dei fondamentali il titolo conferma le sue eccellenti potenzialità.

In termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di oltre il 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. La società, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, conferma la sottovalutazione superiore all’80% rispetto alla media del settore di riferimento. Infine, l’azienda appare poco valorizzata anche se si considera il rapporto tra la sua capitalizzazione e il fatturato. In questo caso, infatti, il rapporto è inferiore a 1.

Un potenziale punto debole del titolo è legato alle prospettive di crescita dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi. Secondo gli analisti, infatti, potrebbe essere debole.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, anche gli analisti hanno un giudizio molto positivo sul titolo. Il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 17,62 euro, in rialzo dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale