Ci sono Regioni italiane apprezzate per le bellezze e il cibo sia da un turismo di provenienza interna che estera. Tanta è l’ammirazione per il nostro Paese che sono sempre più gli stranieri che scelgono di comprare casa in Italia. Si trasferiscono a volte definitivamente o solo per qualche mese durante l’anno. Spesso si può approfittare a tal proposito delle vendite di immobili a un Euro specialmente in alcuni paesini del Sud.

In questa parte d’Italia tra le attrattive principali c’è il mare. Ad esempio, il Salento in estate vede sulle sue spiagge tanti turisti. Per trascorrere del tempo in maniera diversa, durante una vacanza in questa zona della Puglia, si potrebbe andare alla scoperta di qualche località dell’entroterra.

Uno dei più borghi più belli d’Italia si trova proprio in provincia di Lecce.

Un bel borgo dell’entroterra salentino

Vicino al mare del Salento sorge il borgo di Specchia. Il nome si pensa derivi da “specula” e “specchie” erano dei cumuli di pietra che servivano ai Messapi, antichi abitanti della zona, come difesa da possibili incursioni.

Nei secoli Specchia vide crescere sempre più il numero della sua popolazione e l’importanza del suo territorio per alcuni tipi di coltivazioni. Amministrarono il borgo diverse famiglie, tra cui gli Orsini.

Dopo alcune giornate distesi al sole della Puglia e immersi nel suo bel mare forse desideriamo fare qualcosa di diverso. Specchia nell’entroterra a circa 50 km da Lecce, quindi, potrà rivelarsi il posto giusto per una passeggiata tranquilla.

Vicino al mare del Salento è da visitare uno dei più bei borghi d’Italia anche per l’ottimo cibo, l’olio e il vino

Specchia è ricco di bellezze. Pensiamo alle varie chiese come quella dedicata alla Presentazione della Beata Vergine Maria risalente all’incirca al XV/XVI sec. Nella chiesa dei Francescani Neri è da visitare in particolare la cappella dedicata a Santa Caterina d’Alessandria del XVI sec. e la cripta con 36 colonnine e affreschi di origine bizantina.

Nel borgo di Specchia in piazza del Popolo si erge il Castello Protonobilissimo Risolo. L’edificio fortificato fu costruito nel XVI sec. sopra i resti di una costruzione precedente. La pianta è quadrata e presenta due torrioni anch’essi quadrati.

La Puglia è ricca di tesori di ogni tipo. Il mare, le spiagge, le città d’arte soddisfano la sete di bellezza dei turisti. Questa Regione, però, può saziare anche lo stomaco con diverse specialità.

In qualche locale di Specchia si possono gustare le famose orecchiette pugliesi, le friselle, le pittule e tanto altro. Rinomato è l’olio prodotto in Puglia e anche quello del territorio di Specchia, da assaporare anche semplicemente sopra una fetta di pane. Tra i vini spiccano il Negroamaro, il Primitivo di Manduria e il Salice salentino.

