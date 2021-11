Fare il pane in casa è un rituale denso di significato. Ci riporta indietro negli anni, quando le nostre nonne si alzavano presto al mattino e immergevano le mani nell’impasto.

Oggi, purtroppo, i ritmi del Mondo sono accelerati e spesso non troviamo il tempo necessario da dedicare a questi riti di sana lentezza. Tuttavia, possiamo facilmente continuare a preparare un pane fatto in casa velocissimo e leggero, grazie a quest’antica ricetta con 2 soli ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La ricetta in questione è incredibilmente semplice, adatta a chi ha poco tempo o poca dimestichezza ai fornelli. È ideale anche per chi desidera un pane leggero, ancor più digeribile per la totale assenza del lievito. Inoltre, la cosa che rende più comoda questa ricetta è che prepareremo il pane in padella.

Pane fatto in casa velocissimo e leggero grazie a quest’antica ricetta con 2 soli ingredienti

Preparare il pane con 2 soli ingredienti, pochi minuti di tempo e senza utilizzare il forno è possibile. Basta prendere esempio dalle antiche ricette per preparare la pita.

La pita è un pane antico, originario della zona dei Balcani e utilizzato soprattutto in Grecia. Troviamo tracce della sua parola già in antichi testi ebraici, con il significato di “pagnotta”.

Il bello della pita, oltre alla semplicità con cui si prepara, è sicuramente la sua duttilità. Possiamo usarla come aperitivo, intingendola in salse, come hummus e tzatziki, oppure possiamo gustarla così com’è.

Per prepararla servono solo 2 ingredienti:

350 grammi di farina di frumento;

200 millilitri di acqua bollente.

A piacimento, possiamo poi condirla con olio extravergine d’oliva e sale. Vediamo insieme come prepararla.

Preparazione

Prendiamo la terrina più alta che abbiamo, e versiamo al suo interno i 350 grammi di farina (possiamo già aggiungerci un cucchiaino di sale). Mescoliamo e, nel mentre, mettiamo a scaldare i 200 millilitri d’acqua. Quando l’acqua sarà bollente, versiamola nella terrina con la farina (qui possiamo aggiungere due cucchiai di olio). Aiutandoci con un cucchiaio o un mestolo di legno, amalgamiamo l’impasto fino a quando non sarà abbastanza denso da lavorarlo con le mani.

Quando l’impasto avrà raggiunto una certa densità, togliamolo dalla terrina, maneggiamolo ancora un po’ e lasciamolo riposare ricoprendolo di pellicola. Passati 20 minuti, prendiamo l’impasto e formiamo piccole baguette dalla forma schiacciata (aiutiamoci con un mattarello). Accendiamo il fuoco sotto la padella e cuociamo le baguette rigirandole spesso, fino a ottenere un pane dorato e semi-croccante.

Approfondimento

Torta di mele tanto soffice da sciogliersi in bocca sostituendo il burro con quest’ingrediente insospettabile