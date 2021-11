Dopo la cucina italiana, la migliore al Mondo, per acclamazione popolare, è quella francese. Sono molte le ricette della cultura culinaria francese che possiamo riproporre sulle nostre tavole, riscuotendo un gran successo con gli ospiti. Tra queste, una delle più amate è senza dubbia la quiche, ancor più se preparata nella sua variante più golosa: la quiche lorraine.

La quiche è una torta salata, protagonista inamovibile della cucina francese (l’equivalente del nostro sformato, in un certo senso). È eccellente come antipasto ma anche come vera e propria portata principale. Purtroppo, seguendo la tradizione, dovremmo prepararla con ingredienti non propriamente conformi a una dieta ipocalorica. Tra questi spiccano burro e panna (per preparare la crème fraîche). Ma oggi vediamo una variante dietetica alla classica ricetta della quiche lorraine, che riduce le calorie ma non il gusto.

Non con burro e panna, ma ecco come preparare una quiche lorraine deliziosa con ingredienti esclusivamente light

È vero che le tradizioni andrebbero rispettate, ma a volte, in cucina, possiamo fare uno strappo alla regola senza perdere la magia del piatto. Chi desidera assaggiare la quiche lorraine, ma ha sempre rinunciato perché preoccupato da grassi e calorie di burro e panna, finalmente azzererà i rimorsi. Non con burro e panna, ma ecco come preparare una quiche lorraine deliziosa con ingredienti esclusivamente light. Quello di cui abbiamo bisogno sono:

3 uova;

200 grammi di parmigiano;

250 grammi di ricotta;

200 grammi di speck magro;

300 grammi di pasta sfoglia;

qualche foglia di salvia;

sale e pepe a piacimento.

Per ridurre ulteriormente le calorie, al posto della tradizionale pasta sfoglia possiamo usare la cosiddetta pasta matta. Si tratta di una sfoglia non lievitata, fatta soltanto con farina, olio di semi, vino bianco e sale.

Veniamo ora al procedimento.

Bastano poche mosse e il piatto è pronto

Preriscaldiamo il forno a 220 gradi. Nel mentre, prepariamo una tortiera con la carta forno. Stendiamo la sfoglia fino a renderla alta circa un centimetro. Adagiamola sulla tortiera eliminando gli eccessi. Ora prepariamo da una parte lo speck a dadini e il parmigiano grattugiato, dall’altra le uova sbattute con ricotta sale e pepe. Uniamo gli ingredienti e riempiamo con il composto la sfoglia. Aggiungiamo salvia e parmigiano sulla superficie e ripieghiamo i bordi di sfoglia verso l’interno. Abbassiamo la temperatura a 180 gradi e inforniamo. Dopo mezz’ora, la quiche lorraine light sarà pronta da gustare.

