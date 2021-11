In questo periodo stiamo passando più tempo a casa, a guardarci un bel film o una serie sotto le coperte. Tutti noi vogliamo, infatti, ripararci dal freddo, rilassandoci un po’ in casa, cercando qualcosa da guardare in streaming.

E la scelta è davvero tanta, soprattutto se siamo abbonati a più servizi a pagamento. Possiamo vedere i film che vengono considerati i migliori della storia, serie TV emozionanti, e molto altro.

Oggi consigliamo un film incredibile, che nessuno dovrebbe perdersi, perché tocca in maniera molto delicata dei temi estremamente importanti. Andiamo a conoscere l’imperdibile film in streaming che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Il grande capolavoro

Oggi consigliamo a tutti di vedere “Lost in Translation“, disponibile ora su Prime Video. Si tratta di un fantastico film del 2003 diretto da Sofia Coppola, figlia del celebre Francis Ford Coppola. Quest’opera racconta una storia molto semplice, ma che può essere considerata universale per il tipo di temi trattati.

La storia ruota attorno a due personaggi, interpretati da Bill Murray e Scarlett Johansson. Murray è un attore in declino che si trova a passare qualche giorno a Tokyo per girare uno spot pubblicitario.

La Johansson, invece, è una ragazza che è nella stessa città per seguire il marito, fotografo, che per seguire il suo lavoro la trascura molto. I due protagonisti si incontrano in hotel a Tokyo, e da lì nasce un rapporto molto particolare.

Non sveliamo ulteriori dettagli della trama, che come abbiamo detto non è affatto complessa, ma comunque molto significativa. Entrambi i protagonisti, infatti, stanno passando un momento difficile della loro vita. Si sentono totalmente persi, ma quando si incontrano capiscono di avere problemi simili, nonostante siano persone molto diverse.

Il film studia, quindi, il rapporto che si crea tra i due mentre girano per le strade della capitale giapponese.

“Lost in Translation” è subito stato adorato da critica e pubblico.

Ha avuto ottimi incassi ed è stato candidato a numerosi premi. Agli Oscar ha ottenuto quattro nomination, tra cui miglior attore per Bill Murray. Alla fine è stata Sofia Coppola a vincere, per la sua fantastica sceneggiatura. Anche Scarlett Johansson ha ricevuto il plauso dei critici, nonostante fosse ai tempi ancora giovanissima e non molto conosciuta.

Dunque, se vogliamo passare una serata vedendo una bella storia, delicata ma significativa, semplice ma che lascia il segno, questo è il film giusto.