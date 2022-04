La bella stagione si avvicina e con essa la temuta prova costume. Solitamente, infatti, è proprio in questo periodo che in molti decidono di cominciare una dieta o tornare in palestra. Eppure, la pandemia ci ha dimostrato definitivamente che non è necessario pagare una struttura per fare esercizio fisico.

Infatti, a casa possiamo fare tantissimi esercizi diversi anche senza utilizzare attrezzatura specifica. Se comunque desideriamo qualcosa di più strutturato, possiamo sempre affidarci a un personal trainer online o seguire i tutorial su Internet. Infatti, ci sono degli esercizi più adatti di altri per raggiungere i nostri obiettivi, che potrebbero essere rafforzamento come dimagrimento, o entrambi.

Ci sono, però, degli esercizi davvero completi che coinvolgono diversi muscoli allo stesso tempo. Questo ci permette anche di risparmiare tempo, dal momento che non dovremo necessariamente fare un esercizio specifico per ogni gruppo muscolare.

In particolare, esiste un esercizio ormai molto popolare che potrebbe accontentare tutti.

Un esercizio completo

Esiste un esercizio che può aiutarci a ottenere una pancia più tonica e asciutta, ma anche a rafforzare glutei, polpacci, pettorali, braccia, spalle, schiena e punto vita. Sembra impossibile, eppure questo esercizio esiste eccome ed è alla portata di tutti.

Solitamente lo si utilizza per potenziare i propri muscoli, ma questo non è l’unico vantaggio. Infatti, è anche un esercizio che stimola l’attivazione cardiovascolare, agilità e coordinazione.

Pancia più tonica e asciutta e lato B alto e sodo anche grazie a questo esercizio brucia calorie

Il motivo per cui un singolo esercizio è in grado di includere così tante zone e benefici è la sua combinazione di movimenti. Questi, infatti, si rifanno ad altri 4 esercizi molto comuni: il salto, lo squat, le flessione, e il plank. Uniamo tutti questi esercizi in una sequenza veloce e otterremo il cosiddetto “burpee”.

Cominciamo con un salto, che possiamo potenziare dandoci lo slancio con le braccia e piegandoci bene sulle ginocchia. Quando atterriamo, ammortizziamo il colpo con uno squat. Ciò vuol dire che dobbiamo scendere col bacino piegando nuovamente le ginocchia. In questa fase e in tutte quelle successive ricordiamo che è molto importante mantenere la schiena più dritta possibile.

Continuando a scendere con lo squat potremo poggiare le mani a terra proprio davanti a noi. A questo punto, spostiamo il peso sulle mani e con un piccolo salto portiamo i piedi completamente indietro. A questo punto ci troveremo nella posizione del plank, che è anche quella iniziale per fare le flessioni. Infatti, adesso dovremmo piegare le braccia, tenendo le mani alla stessa altezza delle spalle e senza toccare il pavimento con il corpo, ma solo con le mani e la punta dei piedi.

Adesso ripetiamo tutti questi esercizi in senso inverso. Completiamo la flessione e torniamo al plank. In un unico movimento riportiamo i piedi subito dietro le mani ancora poggiate a terra, poi saltiamo nuovamente sul posto. Da qui possiamo ripetere l’esercizio quante volte vogliamo.

