La bella stagione e le temperature che si alzano fanno venire voglia di vacanze. Tra tutte le destinazioni possibili il mare è quella che fa la fortuna degli albergatori ogni anno. Per trovare spiagge meravigliose con acque cristalline non è necessario uscire dai confini italiani.

Il nostro Paese ci incanta con luoghi da favola che forse non credevamo di avere a due passi da casa. Chi vola con la fantasia pensa subito a isole come Sicilia e Sardegna per trascorrere momenti di relax trasportati dalle onde. Anche il Nord Italia, però, nasconde litorali incredibili perfetti per riposarsi e prendere la tintarella. Uno di questi si trova a nord-est dello Stivale, in quella magnifica regione che è il Friuli-Venezia Giulia.

Grado

In provincia di Gorizia sorge uno splendido borgo che coi suoi 7.000 abitanti conquisterà i nostri cuori in un batter d’occhio. Il suo nome è Grado e non è così anonimo come sembra. È, infatti, un importante centro turistico i cui dintorni sono un invito a nozze per i vacanzieri di ogni dove.

Sono diversi gli appellativi con cui si fa riferimento alla cittadina di Grado. Qualcuno la chiama Isola del Sole per la posizione mai in ombra, che ne fa il punto perfetto per abbronzarsi. Altri la indicano come la Prima Venezia a causa del suo trascorso storico.

In ogni caso, Grado è la meta ideale per trovare ristoro lontano dallo stress cittadino. Se non ne abbiamo mai abbastanza di farci cullare dalle terme marine, possiamo mettere piede nella sua idilliaca spiaggia di sabbia fine.

Questa spiaggia soleggiata dal mare pulito e cristallino non si trova in Sardegna ma in questo splendido comune del Nord Italia

La spiaggia di Grado è un vero paradiso per chiunque voglia trascorrere una vacanza al mare. Il litorale, lungo circa 2 km, è circondato dal verde degli alberi sullo sfondo. Il luogo gode di un microclima unico nel suo genere, che si dice possa portare benefici alla salute.

Questa spiaggia soleggiata dal mare pulito e cristallino ha ottenuto per diversi anni la Bandiera Blu per la qualità di servizi e ambiente. Un titolo davvero meritato per una meta che fa invidia alle località più rinomate del meridione.

