Una montagna di fortuna per chi possiede in casa questa meravigliosa pianta dai fiori bellissimi che varrebbe oro per la salute

Tutti o quasi tutti possediamo nelle nostre abitazioni delle piante che abbelliscono gli ambienti e che in alcuni casi sono anche in grado di migliorarne l’aria e di profumarli. Poi ci sono anche alcune tipologie di piante che, se le abbiamo in casa, rappresentano un vero e proprio privilegio.

È il caso dell’anthurium, una pianta dai fiori eleganti e colorati molto apprezzata e diffusa. La sua particolarità risiede anche nelle sue foglie rovesciate e di colore acceso. È una tipologia di pianta in grado di fiorire tutto l’anno anche se il suo periodo di fioritura resta comunque l’estate.

È tra i regali più belli da fare e da ricevere in quanto non richiede particolari attenzioni e la sua fioritura è molto duratura. Sarebbe un ottimo regalo anche perché nel linguaggio dei fiori l’anthurium rappresenterebbe la freccia di cupido e sarebbe il simbolo di amore e amicizia.

Questa particolare pianta, inoltre, oltre a essere estremamente bella avrebbe anche notevoli benefici sull’ambiente. Sarebbe in grado di assorbire le sostanze nocive presenti nell’aria degli ambienti che abitiamo, come il fumo di sigaretta e lo smog. In particolare, le sue foglie sarebbero in grado di assorbire le sostanze come il toluene, l’ammoniaca e la formaldeide. Dunque fungerebbe da vero e proprio filtro naturale.

In più la pianta sarebbe in grado di emanare grandi quantità di vapore acqueo in grado di umidificare gli ambienti resi troppo secchi dai riscaldamenti, soprattutto durante l’inverno.

Come coltivarla

L’anthurium predilige ambienti caldo umidi e molto luminosi, come quelli che ritroviamo in alcune stanze della casa, mentre non ama gli sbalzi termici.

La concimazione va fatta una volta al mese, meglio ogni 15 giorni da maggio a settembre, mentre l’annaffiatura dovrebbe essere abbondante e fino a 2 volte al giorno nei periodi molto caldi.

Se le foglie dovessero ingiallirsi può dipendere dal fatto che le radici, stando a contatto diretto con l’acqua, stanno marcendo. Oppure può dipendere dalla posizione della pianta in una zona troppo ventilata. Se le foglie appaiono gialle solo sui bordi il problema è la siccità.

Controindicazioni

L’unica attenzione che va fatta con l’anthurium riguarda i nostri animali domestici. Questa pianta, infatti, sarebbe tossica per gli amici pelosi. A tal proposito ecco 4 piante che sarebbe meglio evitare se si hanno animali in casa.

