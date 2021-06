Caldo e bellezza, si sa, non vanno molto d’accordo. Sudore, bisogno di rinfrescarsi continuamente, tutto questo può essere molto complicato con il trucco addosso. Se poi si usano dei prodotti poco naturali come cosmetici, contenenti pesanti sostanze chimiche, truccarsi può essere anche pericoloso. Macchie, rughe, occhiaie, vesciche e addirittura ustioni della pelle, sono questi i problemi che si possono incontrare se non si sta attenti.

I cosmetici da non usare assolutamente quest’estate per non danneggiare la nostra pelle si chiamano fotosensibilizzanti.

Fotosensibilizzanti non vuol dire fotosensibili. Gli ingredienti fotosensibili perdono le loro proprietà a contatto con la luce, mente quelli fotosensibilizzanti danneggiano la pelle. Deve essere comunque scritto nelle etichette dei prodotti se il trucco può essere utilizzato d’estate o meno.

Dove si trovano gli ingredienti fotosensibilizzanti?

I cosmetici da non usare assolutamente quest’estate per non danneggiare la nostra pelle presentano i seguenti ingredienti

Certi tipi di acidi della frutta (AHA), usati per rendere la pelle luminosa e per prodotti anti-age. Acido Salicilico e retinolico, utilizzati per contrastare l’invecchiamento della pelle. Fenomenali anti-age dalle proprietà ristrutturanti e rigeneranti, e consigliato non esporli alla luce del sole; sono acidi e possono infatti causare anche gravi ustioni. Profumi o prodotti che contengono profumi. Sarebbe meglio evitare sempre i prodotti che contengono profumi, a meno che non siano profumi naturali e non chimici. In estate, però, anche i profumi naturali, a base di oli essenziali, sono assolutamente da evitare in spiaggia o sotto il sole. Non si tratta solo dell’alcool, ma degli estratti naturali, ad esempio quelli agli agrumi, molto utilizzati d’estate per il loro profumo fresco ed esotico.

Piuttosto si spruzzi il profumo sui vestiti, e si eviti l’utilizzo di prodotti o cosmetici che contengono profumi.

Per la propria skincare, d’estate è meglio rimanere leggeri, con prodotti a bassa copertura. Al posto del fondotinta si posso utilizzare creme specifiche che oltre a fare da trucco, sono anche delle creme solari.