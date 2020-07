È tempo di estate. E quindi anche di mare! E sapete cosa significa? Bikini e gonne corte! Partiamo dal presupposto che bisogna sempre sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. I chili in più o in meno contano poco quando si stiamo bene con noi stessi. Ma, allo stesso tempo, è vero che è una buona abitudine prendersi cura di sè per tutto l’anno e non solo in vista della famigerata prova costume. Inoltre avere una certa linea può aiutare. Ecco perché vi proponiamo questo articolo. Se volete un ventre piatto in pochi giorni, ecco la bevanda da preparare in casa.

Il facile rimedio per avere un ventre piatto

Molti durante l’estate hanno questo problema. Ci chiediamo spesso: “Come posso avere la pancia piatta in pochi giorni?”. Non esistono i miracoli. Questo è ovvio. Ma ci sono dei piccoli trucchi che potranno aiutarci. Il ventre può essere davvero sgonfiato in pochi giorni. E gli accorgimenti da prendere sono pochissimi. Non serve comprare ingredienti costosi per renderlo piatto. Il vostro portafogli, quindi, è al sicuro. Piuttosto, provate a seguire il nostro consiglio. Se volete un ventre piatto in pochi giorni, ecco la bevanda da preparare in casa.

Come preparare l’acqua detox

Basteranno 12 foglie di menta, un limone, un cetriolo e un cucchiaio di zenzero grattugiato. Lavate il cetriolo senza sbucciarlo e mettetelo in un barattolo. Poi, lavate anche le foglie di menta e aggiungetele nel contenitore. Mettete lo zenzero e il succo di limone e fate riposare in frigo per 8 ore. Ogni tanto date una mescolata. La vostra bevanda sarà pronta! Bevetela ogni tanto durante la giornata e non crederete ai vostri occhi! Cercate di consumare la bevanda entro i due giorni. E, dopo averla consumata, fermatevi per almeno due settimane.

Il vostro ventre diventerà piatto in men che non si dica!