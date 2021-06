Nel mondo delle gioie esistono molti monili fatti per lo più di metalli e pietre preziose. I gioielli sono dei piccoli tesori che ogni donna ama e che vorrebbe possedere per poterli sfoggiare e lasciarsi ammirare. Sono un vero e proprio fiore all’occhiello di ogni outfit, mostrando personalità e stile.

In estate per sentirsi a contatto con la natura e sfoggiare look senza eguali bisogna affidarsi a dei gioielli intramontabili con un biancore iridescente. Ma vediamo di cosa si tratta.

Quali sono i gioielli per l’estate che ogni donna dovrebbe possedere nel suo portagioie

Con le belle giornate estive di sole e di mare, molte persone sono a contatto con la natura o cercano di esserlo il più possibile per godere anche della naturalezza delle piccole cose.

Un po’ tutti abbiamo raccolto i sassolini al mare o le conchiglie per poter fare una collana o altro. Ma nessuno mai ha pensato che proprio quelle conchiglie possono essere fatte di un materiale prezioso molto usato in gioielleria.

Si tratta della madreperla, un materiale iridescente che si forma all’interno del guscio di molti molluschi come meccanismo di difesa. I molluschi secernano madreperla contro irritanti e abrasioni che si fanno strada nel guscio.

Basta pensare alle ostriche che naturalmente avvolgono di madreperla il corpo estraneo formando delle meravigliose perle. Infatti le perle non sono altro che aragonite, che è lo stesso materiale organico-inorganico della madreperla, combinata con altri minerali.

Come per le perle, anche la madreperla è solitamente di color crema o bianca, ma in natura esistono altre varianti di colore raro come grigia, argento, gialla, nera, blu-verde, viola e rossa. La colorazione dipende molto dal tipo di mollusco.

I gioielli intramontabili in estate per sentirsi a contatto con la natura e sfoggiare look senza eguali

La madreperla è un materiale unico in natura. Non esistono pezzi identici, ogni guscio di madreperla è a se e questo rende questo materiale ancora più prezioso. Per questo motivo la madreperla viene utilizzata per la decorazione di oggetti preziosi come gioielli, orologi, cornici, portagioie e così via.

Un elemento decorativo che può essere scolpito ed inciso per la creazione di pezzi unici e preziosi che affascina da sempre i più grandi marchi nel mondo delle gioie. Non a caso, Chopard, Bulgari, Cartier e così via hanno incluso nelle loro collezioni monili fatti di madreperla.

Ma oltre ai grandi marchi conosciuti da tutti, la madreperla si può trovare in molti articoli di gioielleria per tutte le tasche.