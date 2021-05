Da oramai parecchio tempo internet e in particolare i social media stanno dettando le ultime mode in voga su ogni tipo di settore. Basta pensare alla popolarità raggiunta dalla ricetta della pasta al forno con la feta o dalla canzone “Levitating” di Dua Lipa che oramai fa sfondo a quasi ogni video su TikTok.

Questa dinamica ultimamente è diventata vera anche nel settore del fitness. Oggi, infatti, descriviamo la tendenza del momento. Il video infatti promette di ottenere la pancia piatta in soli 5 minuti grazie a questo esercizio di una personal trainer asiatica che sta letteralmente facendo impazzire TikTok e Instagram. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il video in breve

Un’utente, Janny14906, ha condiviso un “reel” che ha raggiunto milioni di visualizzazioni in tutto il Mondo. In questo breve spezzone si vede una donna di origine asiatica, probabilmente una personal trainer, che aiuta una sua allieva ad eseguire un semplice movimento addominale.

Questo viene eseguito ad alta velocità sulle note di una musica e alla fine sembra quasi una danza o una sfida di quelle che spesso sono presenti sui social. Invece si tratta di un vero e proprio allenamento che, secondo questa allenatrice, dovrebbe far diminuire il girovita e rassodare il ventre se fatto per 5 minuti al giorno per circa un mese.

Ma è vero che si può ottenere la pancia piatta in soli 5 minuti grazie a questo esercizio di una personal trainer asiatica che sta letteralmente facendo impazzire TikTok e Instagram?

L’opinione degli esperti

Purtroppo non è tutto oro quel che luccica. Molti si sono dimostrati effettivamente dubbiosi sulla riuscita di questo tipo di work out perché parla di un dimagrimento localizzato nell’area addominale.

Infatti non è possibile perdere molti centimetri in una sola parte del corpo senza intaccare le altre. Inoltre l’organismo perde peso solo nel momento in cui si verifica un deficit calorico: l’energia bruciata in questi pochi minuti potrebbe non essere sufficiente, quindi, se non abbinata a un regime di dieta e di movimento più completo.

