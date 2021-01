Moltissimi di noi durante un 2020 fatto di quarantene e di privazioni, hanno messo sù una considerevole quantità di peso.

Naturalmente la situazione generale ha reso questo aumento giustificabile sia per la noia che per lo scarso movimento fisico. Questo, però, non vuol dire che bisogna rassegnarsi. Esistono, infatti, molti esercizi mirati che, se svolti a casa con regolarità, possono aiutare a perdere i chili di troppo.

Ad esempio, per prevenire la formazione di grasso addominale in eccesso, oggi spieghiamo come eseguire un esercizio che in soli 5 minuti al giorno aiuta ad avere la pancia piatta.

Avvertenze

Prima di tutto facciamo una doverosa premessa: gli effetti dimagranti sono visibili sono nel momento in cui un esercizio regolare viene abbinato a una dieta moderatamente ipocalorica.

Infatti se si fa movimento senza però limitarsi nell’assunzione di cibo, può essere che ci si senta giustificati a mangiare di più. Questa logica porterebbe a un mantenimento del proprio peso o, peggio, addirittura ad un aumento.

Il plank

Torniamo, dunque, sul tema principale. Di che esercizio si tratta? Ovviamente del plank.

Per svolgerlo è necessario munirsi di un tappetino e di mettersi sdraiati a pancia in giù. Sollevarsi con l’aiuto dei gomiti, tenendoli perpendicolari con un’angolazione di 90 gradi.

Alzarsi con le punte dei piedi fino ad ottenere un corpo che segue una linea perpendicolare. Concentrare la propria forza sulla fascia addominale. Questo esercizio coinvolge molti muscoli e può risultare molto doloroso.

È importante, quindi, fare un’esecuzione regolare e tenerla per alcuni secondi. Farlo tre volte, intervallandole con pause di un minuto. Aumentare gradualmente il tempo dedicato al plank.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente un esercizio che in soli 5 minuti al giorno aiuta ad avere la pancia piatta. Consigliamo di leggere anche questa mini-guida sugli allenamenti da fare a casa: “Le 4 regole necessarie per allenarsi a casa come in palestra”.