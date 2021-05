L’esercizio fisico e l’allenamento sono fondamentali per il fisico e la mente. Questo è ormai chiaro a tutti, ma il tempo non è un buon alleato. La giornata è piena di appuntamenti che non si possono spostare, i figli, la spesa, la casa, il lavoro, non resta poi il tempo per fare qualche esercizio in casa. Tutti vorremmo avere molte più ore a disposizione, allora tutto sarebbe più gestibile. Questo è più o meno quello che si ripete al proprio cervello quando i sensi di colpa assalgono. Soprattutto chi non è abituato ad essere costante negli allenamenti, facilmente perde la motivazione, e finisce poi per rimandare sempre con la scusa dei troppi impegni.

In fondo la verità è che è facile trovare il tempo giusto per fare un po’ di esercizio fisico a casa per rimettersi in forma.

I consigli per non avere più scuse

Basta con le scuse di ogni genere, per trovare la giusta motivazione è utile scrivere una lista da tenere ben in mente, dove inserire le priorità delle cose da fare. È importante avere chiaro del perché ci stiamo allenando e quali sono gli obiettivi da perseguire.

Quindi creare una routine e inserirla nella lista delle priorità, sarà come avere un appuntamento inderogabile e sarà più facile abituarsi. Deve diventare come un’imposizione automatica a cui non possiamo dire di no.

Se gli impegni sono molti, le soluzioni possibili sono svegliarsi prima al mattino o utilizzare le pause pranzo a lavoro, approfittare quindi di ogni momento libero.

Sperimentare più tipi di discipline, può allontanare la noia e favorire diverse attività alternandole, come yoga, fitness, pilates. Esistono tutorial, corsi on line per agevolare chi preferisce stare in casa ad allenarsi, ma ci sono anche gruppi che si allenano fuori. Se si ha del tempo per uscire un’ora, si potrà anche stare all’aria aperta per fare un po’ di corsa o esercizi.

Si può approfittare di qualsiasi situazione per attivare i muscoli, come fare le scale anziché prendere l’ascensore o camminare velocemente quando si è per strada.

Con questi semplici consigli è facile trovare il tempo giusto per fare un po’ di esercizio fisico ovunque e rimettersi in forma.