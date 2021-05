Ecco la soluzione per sbarazzarsi di un fastidioso problema che tormenta le nostre giornate e che rallenta le attività quotidiane

Le mani sono quella parte del corpo che in realtà viene curata poco. E invece la cura dovrebbe essere massima proprio perché essendo esposte al freddo possono portare molti fastidi. Vediamo quali sono i rimedi da seguire. Ecco, quindi, la soluzione per sbarazzarsi di un fastidioso problema che tormenta le nostre giornate e che rallenta le attività quotidiane.

a) Le mani durante le faccende domestiche sono quasi sempre nell’acqua che è comunemente un disidratante. A contatto con saponi liquidi perdono sebo. I detersivi e altri prodotti aggressivi non aiutano la cura delle mani;

b) indossare i guanti quando si fanno le pulizie è indispensabile. Anche quando fa molto freddo indossare guanti di lana per proteggere la pelle. Alcune persone soffrono di geloni e diventa una vera sofferenza se le mani sono sempre così esposte. Per questo disturbo esistono creme apposite che contengono vitamina D;

c) il primo accorgimento è di asciugarle bene dopo che si è stati a contatto con l’acqua e usare creme idratanti anche più volte al giorno. Per quanto riguarda il sapone utilizzato deve essere neutro.

Esercizi utili

Le mani sono in movimento quasi tutto il giorno. Da loro si dipende quasi per una miriade di lavori. Esistono degli esercizi da fare perché le mani siano sempre elastiche e giovani. Vediamo quali sono.

Alcune attività come cucire, suonare il pianoforte, scrivere con la tastiera. Sono tutti esercizi che stimolano l’elasticità delle mani. Poi un consiglio utile è comprare una palla morbida. Alla giusta grandezza. L’esercizio consiste nel chiudere e aprire la mano. È un esercizio molto importante per la motilità delle mani, ottimo esercizio anche per lo stress.

Altro esercizio consiste nello stendere le braccia in fuori e ruotare i polsi in senso orario e antiorario. Tra l’altro questo tipo di esercizi rafforzano la muscolatura. Molto importante per non avere problemi con l’età. È molto fastidioso non poter aprire bottiglie o non riuscire a fare più lavori divertenti con le mani, come lavorare all’uncinetto. Il consiglio è quello di curare con attenzione le nostre mani perché restino giovani e forti.