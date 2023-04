Pancia piatta, glutei sodi e vita stretta anche a 40 anni: perdere peso con i 2 esercizi preferiti di Ilary Blasi

Vuoi perdere peso e avere l’addome di ferro e un lato B di marmo? Puoi prendere spunto degli esercizi che svolge Ilary Blasi, la bellissima ex moglie di Francesco Totti. Te li sveliamo subito.

Bionda, magra e sempre raggiante: Ilary Blasi è sicuramente una bella donna che porta benissimo i suoi quarant’anni. Come tante star dello show business svolge molta attività fisica. Proprio questo assieme un’ottima genetica potrebbe essere il segreto della sua forma fisica invidiabile.

Pancia piatta, glutei sodi e vita stretta anche a 40 anni: 2 esercizi isometrici che fa anche Ilary Blasi

Se stai cercando un modo per cominciare ad allenarti usando solo il tuo corpo puoi prendere spunto da alcuni dei suoi esercizi preferiti. Ricorda però che solo unitamente ad una dieta adatta alle tue esigenze e al fabbisogno del tuo corpo potrai ottenere dei veri risultati.

Il plank

In passato la showgirl è stata paparazzata proprio mentre era intenta ad eseguire un plank. Si tratta di un esercizio isometrico che tantissime star usano per rafforzare l’addome e i glutei. Se ben eseguito può essere anche un buon rimedio per il mal di schiena.

Il plank ha innumerevoli varianti. Può, ad esempio, essere eseguito anche lateralmente. La versione più conosciuta e praticata consiste nello stendersi a terra, sollevarsi sugli avambracci e porre il bacino in retroversione. Quindi, bisogna mantenere questa posizione il più a lungo possibile, quindi fermarsi a ripetere l’esercizio per il numero di volte e di secondi previsto dalla sessione.

Il superman

Un altro esercizio apprezzato da Ilary Blasi è il superman, che consiste nello sdraiarsi in posizione prona e con le braccia ben distese davanti a sé. Quindi, sollevare il petto e le gambe da terra e cercare di mantenere la posizione il più a lungo possibile. Questo esercizio ti aiuterà a tonificare i glutei, gli addominali e i muscoli lombari.

Quale sport pratica la showgirl

Ilary Blasi ha dichiarato di dedicarsi spesso a lunghe camminate. Almeno 30 o 40 minuti al giorno. Inoltre pratica spesso lo yoga, come tante altre stelle dello spettacolo. Ama anche il pilates e spesso usa il tapis roulant per bruciare ulteriori calorie.

Insomma, non si può dire che non si tenga impegnata. Ecco i suoi segreti per avere pancia piatta, vita stretta e glutei sodi anche a 40 anni.

