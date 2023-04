La carta igienica migliore da comprare al supermercato? Svelata quella imbattibile per qualità e prezzo secondo i test

Ogni giorno migliaia di rotoli di carta igienica vengono scelti tra gli scaffali dei supermercati. Tantissime le marche a disposizione. Qual è, però, il prodotto più giusto, quello che si aggiudica il titolo di miglior carta igienica secondo gli esperti? Scopriamolo insieme.

Indubbiamente, la carta igienica è tra gli accessori essenziali all’interno del nostro bagno. Dunque, ogni individuo dovrà calcolare una spesa periodica per l’acquisto di questo prodotto. Ovviamente, l’obiettivo di tutti è quello di risparmiare soldi preziosi sulla spesa, ma la qualità della carta igienica non dev’essere sottovalutata, giacché va a diretto contatto con la pelle. Dunque, come capire qual è la miglior scelta? A dare una risposta ci hanno pensato gli esperti di Altroconsumo che hanno stilato una classifica analizzando 45 marche diverse, attualmente presenti sugli scaffali dei supermercati.

Il test e le marche messe a confronto

Dopo aver stilato la classifica del miglior gestore telefonico in circolazione e quella del miglior olio extravergine, Altroconsumo ha messo a confronto 45 marche di carta igienica e le ha analizzate sull’efficacia, la piacevolezza sulla pelle e l’impatto ambientale di ogni singolo prodotto e della sua confezione.

Secondo i test sono stati questi i fattori determinanti nella scelta delle marche più performanti:

assorbimento e resistenza (infatti questi fattori hanno inciso circa per il 55% del giudizio finale);

piacevolezza e facilità d’uso ( che ha inciso del 15% del giudizio finale);

impatto ambientale della carta, ma anche quella del tubo e dell’imballaggio;

le proprietà fisiche della carta;

e le informazioni presenti in etichetta.

La carta igienica migliore da comprare al supermercato? Ecco la classifica

Secondo i test il miglior risultato lo ha ottenuto la carta igienica “Nicky Supreme”, con un prezzo di 3,48 euro (per quattro rotoli). È questa la carta igienica migliore da comprare al supermercato, con 82 punti su 100, oltre al titolo di migliore del test e alla valutazione ottima.

Molto apprezzate anche i prodotti ottenuti con carta riciclata, con “Natural Extra soft toilet paper”, decretata miglior scelta green. Ad ogni modo, la classifica continua con:

Carrefour Ultra Comfort – deco

Acquam (Tigotà) Sensation

Floralys (Lidl) carta igienica extra soffice

Tenderly carezza di latte

Aquam (Tigotà) Comfort

Nicky Elite

Foxy Cotton

Carrefour Ultra comfort – morbida e spessa

Di qualità buona:

Flou (Md)

Grazie Natural Extra soft toilet paper (migliore scelta green) Ecolabel FSC riciclata

Soft Dream (Eurospin) La morbida

Scottonelle Trama Air Pocket

The Cheeky Panda Carta igienica in bamboo

Scottex Pulito completo

Regina Cartacamomilla

Floralys (LIdl) Morbida e resistente

Esselunga per chi ama la natura Carta Toilette (miglior acquisto) Ecolabel riciclata

Coop Viviverde Carta igienica 100% riciclata Ecolabel riciclata (miglior acquisto green)

Scottex l’originale

Foxy Seta

Coop casa carta igienica zerotubo

Coop casa carta igienica maxirotoli

Crai Eco Carta Igienica maxi

Amo essere eco Eurospin (migliore scelta green) Ecolabel riciclata

Crai Carta igienica maxi

Pam Panorama eco carta igienica ecologica (migliore scelta green) Ecolabel riciclata

Regina Eco

Scala Giga rotoli

Tempo comfort

Carta Calla soft’n roll extra morbida

Di qualità media: