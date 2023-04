Ecco cosa mangerà oggi il Presidente della Repubblica Mattarella nella sua visita a Monza

Domenica delle Palme davvero speciale a Monza. Soprattutto grazie all’idea rivoluzionaria di un uomo. Unire il business alla beneficenza non è di certo cosa nuova, tuttavia, quando tramite il primo si aiuta chi è meno fortunato di noi, ecco che si raggiunge il connubio perfetto. Il progetto di PizzaAut è fondamentalmente questo e per sublimarlo ci sarà bisogno di un ospite d’onore nel nuovo ristorante di Monza. Vediamo di chi si tratta.

PizzaAut è un progetto nato dall’idea di Nico Acompora, che ha aperto a Cassina de’ Pecchi, appena fuori Milano, il suo primo punto vendita. “Un modello di inclusione sociale – si legge dal sito – che dimostra come le barriere siano spesso nelle nostre teste e non nei nostri cuori”.

Un’iniziativa che dà l’occasione “per molti ragazzi autistici di guadagnare dignità e autonomia attraverso il lavoro, perché insieme possiamo nutrire l’inclusione”. Quando poi progetti come questi ottengono determinati

benedizioni, ecco che allora hanno raggiunto il loro obiettivo.

La principale è arrivata dalla Santa Sede, con Papa Francesco che ha ricevuto, esattamente un anno fa, il grembiule utilizzato da molti dei ragazzi nella sede di Cassina. A consegnarglielo, a San Pietro, proprio Acampora.

PizzaAut apre anche a Monza, oggi 2 aprile

Oggi a Monza, sarà addirittura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tenere a battesimo l’apertura del secondo ristorante. Un evento che catalizzerà l’attenzione sul capoluogo della Brianza. Nico Acampora è riuscito a “scomodare” il primo cittadino italiano che avrà l’onore di assaggiare quella che il sito definisce come la pizza più buona della galassia.

PizzAut è il primo ristorante in Europa gestito interamente da ragazzi autistici, dai cuochi ai camerieri, che dà opportunità di inclusione a chi è stato afflitto da questo disturbo del neurosviluppo. Puntando su un prodotto come la pizza, una delle eccellenze italiane.

“Si mangia bene e si fa del bene” è un altro degli slogan creati da Acampora, che ha deciso di fondare questa Onlus per aiutare i ragazzi autistici, partendo dal proprio figlio.

Ecco cosa mangerà oggi Mattarella da PizzaAut

Domenica 2 aprile sarà la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e Mattarella, recandosi a Monza, darà un forte segnale di vicinanza alle circa 600 mila famiglie italiane che hanno figli con questo disturbo.

Il Presidente conoscerà i 25 ragazzi che verranno assunti nel locale di Monza e pranzerà, insieme ad altri 200 invitati illustri, con un menù già predefinito. Un antipasto con gnocco fritto e salumi rigorosamente lombardi e una pizza, da gustare su un tagliere di legno. Si chiuderà con un dolce.

Quindi, ecco cosa mangerà oggi il Presidente della Repubblica a Monza, da PizzaAut, il locale che sarà attivo dalla seconda metà di aprile e che darà lavoro a molti ragazzi autistici. Un’iniziativa lodevole, che riceverà un’altra benedizione illustre