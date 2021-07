La mezza età è un punto d’arrivo cruciale per ognuna di noi. Il corpo inizia a risentire dell’avanzare degli anni e non ci si sente più toniche come una volta. A peggiorare la situazione ci si mette poi l’odiata menopausa, che rovina quanto combinato di buono con la dieta.

Se pensiamo di non poter più riacquistare la forma di un tempo, però, ci sbagliamo. Basta mantenersi in forma con del buon esercizio fisico. E non si parla di esercizi adatti ai body builder o ai professionisti. Ciò che conta è avere costanza nell’allenamento e concedersi quei pochi minuti al giorno per ritrovare sé stesse.

La nostra Redazione propone in questo articolo alcuni semplici esercizi da far a casa per aiutare ogni donna a riacquistare il fisico perduto. Eccoli qui di seguito, spiegati passo per passo.

Pancia piatta e fisico snello con questi esercizi dopo i 50 anni per donne

Col primo esercizio ci concentreremo sul girovita. Appoggiamo un gomito su una sedia, quindi ci distendiamo bene di lato con corpo e gambe. Teniamo gli addominali in tensione e cerchiamo di restare in posizione per minimo 30 secondi. Aumentiamo pure il tempo una volta acquisita dimestichezza con l’esercizio. Facciamo lo stesso dall’altra parte.

Proseguiamo sedendoci sul tappetino con le gambe piegate e divaricate ad altezza del bacino. Spostiamo indietro le mani e le appoggiamo per terra con le dita rivolte all’interno. Ora solleviamo i glutei da terra, mantenendo teso l’addome e distese le braccia. Ci alziamo espirando anche col bacino, poi inspiriamo e ritorniamo in posizione. Ripetiamo il movimento eseguendo 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna.

Passiamo alle gambe. Facciamo dei semplici squat aiutandoci con la sedia. Partiamo quindi da seduti con le gambe a larghezza bacino. Incrociamo le mani portandole vicino al busto e facciamo su e giù dalla sedia, sfiorandola. Eseguiamo 3 serie da 10 ripetizioni.

Terminiamo con degli affondi. Partendo in piedi spingiamo avanti una gamba più che possiamo e restando sempre in posizione. Facciamo pressione coi talloni, cercando di non ruotare all’interno il ginocchio durante il movimento. Cerchiamo di eseguire 2 serie da 15 ripetizioni, poi cambiamo gamba.

Ecco come avere pancia piatta e fisico snello con questi esercizi dopo i 50 anni per donne. Se invece crediamo di non poterci più allenare dopo i 60, non sappiamo tutti i benefici che ci perdiamo.