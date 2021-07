Se il fai-da-te è la nostra passione, dobbiamo sapere che ci sono tantissimi oggetti che spesso tendiamo a buttare una volta usati. Ma che in realtà possono tornare nuovamente utili in diversi modi creativi. Tra questi riviste e giornali.

Quante volte abbiamo gettato nell’immondizia il quotidiano che avevamo letto con notizie ormai datate? Oggi scopriremo che anche questo tipo di carta si presta a uno straordinario riutilizzo. Pochi sanno che possiamo riciclare riviste e giornali vecchi con queste idee intelligenti. Eccone alcune illustrate dalla nostra Redazione per creare splendide decorazioni per noi e la nostra casa.

Un bouquet di rose colorate

Dai giornali datati possiamo ricavare delle splendide rose di carta per ravvivare gli angoli della casa. Si inizia ritagliando un cerchio dalla carta da giornale. Per aiutarci possiamo appoggiarvi sopra un recipiente rotondo, come una biella. Ora, con movimenti circolari della forbice, tagliamo a spirale la forma ottenuta. Quindi con un po’ di manualità avvolgiamo la carta su sé stessa, donandogli la forma di una rosa. Infine la pinziamo nella parte inferiore e la coloriamo con della vernice spray acrilica. Se desideriamo un gambo per riporle nel vaso, potremmo infilare sotto le rose del fil di ferro.

Una collana molto chic

Per la nostra collana dovremo innanzitutto ritagliare delle strisce di rivista di circa 15×4 cm. Le avvolgiamo su sé stesse per il lungo per ottenere dei piccoli rotolini che chiuderemo uno ad uno con la super colla. Ora prendiamo delle perline di legno o resina che faranno da distanziatori e facciamo passare un filo di nylon tra queste e i rotolini. Con un po’ di pazienza termineremo la nostra bellissima collana.

Pochi sanno che possiamo riciclare riviste e giornali vecchi con queste idee intelligenti: dei vasetti personalizzati

L’ultima idea è forse la più semplice ma il risultato ci sorprenderà. Per regalare un originalissimo vasetto di conserva casalinga a nonni e parenti ci basterà un attimo. Tutto quello che dovremo fare è prendere il barattolo che vogliamo decorare e avvolgergli attorno la carta da giornale. Arrivati al tappo non ci resterà che chiuderla con una cordicella, ed il gioco è fatto!