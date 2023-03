Segno zodiacale Pesci: oroscopo di Ornella Muti che il 9 marzo ha compiuto gli anni

Nata a Roma il 9 marzo 1955, l’attrice ha appena compiuto 68 anni. Segno zodiacale Pesci, uno dei più poliedrici, affascinanti e romantici dello Zodiaco, Ornella Muti ha rappresentato per anni il sogno femminile di milioni di uomini. Cosa dicono le stelle di lei? Andiamo a scoprirlo.

Il segno dei Pesci è l’ultimo dello Zodiaco, quello che introduce un nuovo ciclo del Sole. In astrologia lo considerano il più geniale dei segni, il più aperto alla creatività e alle arti. È dotato di una illimitata immaginazione che non conosce confini. È il segno degli artisti, dei musicisti, dei pittori.

La vita artistica

Ornella Muti debutta nel cinema a soli 14 anni nel film “La donna più bella”. È il regista Damiano Damiani a sceglierla per interpretare il ruolo di Franca Viola, una donna forte che nella Sicilia degli anni’60 rifiuta un matrimonio riparatore. Ed è sempre lui a sceglierle il nome d’arte con cui tutti la conosciamo. Così la giovanissima Francesca Rivelli diventa Ornella Muti, un nome di ispirazione dannunziana. Ornella è un personaggio della “Figlia di Iorio”, Elena Muti la protagonista de “Il Piacere”. Da quel momento una carriera in rapida ascesa. Quella di una Pesci eclettica che ha interpretato centinaia di personaggi alternando ruoli comici a ruoli drammatici.

Segno zodiacale Pesci: oroscopo di un’attrice inguaribilmente romantica

I nati sotto il segno dei Pesci hanno una vita amorosa molto intensa. Sono inguaribili romantici, innamorati dell’amore. Questa caratteristica fa parte della loro natura di segno d’Acqua che è legato al sentimento e non concepisce una vita in solitudine. Nell’amore riversano tutta la dolcezza e la sensibilità di cui sono capaci. Ornella Muti si sposa la prima volta con Alessio Orano, un attore conosciuto sul set de “La donna più bella”. È il 1975. Il matrimonio durerà fino al 1981. Negli anni Ottanta conosce Federico Facchinetti, l’imprenditore che sposerà nel 1988. È stata legata sentimentalmente anche al chirurgo plastico Stefano Piccolo e all’imprenditore Fabrice Kerhervé.

I segreti

Nelle decisioni della vita i nati sotto il segno dei Pesci mostrano una profonda saggezza che nasce dall’empatia e dalla intuizione dei sentimenti umani più autentici. E così Ornella Muti, quando a 17 anni scopre di aspettare un figlio, decide di tenerlo sfidando i pregiudizi del tempo. Nasce nel 1974 Naike Rivelli. L’attrice non rivelerà mai il nome del padre.

Decide di mantenere segreto anche il flirt con Adriano Celentano, nato sul set di “Innamorato pazzo”. Una decisione presa probabilmente per non ferire i sentimenti degli altri. All’epoca Celentano era sposato. Sarà il cantante a parlarne successivamente e a rendere il fatto di dominio pubblico.

Segno zodiacale Pesci: oroscopo di un anno astrologicamente importante con l’ingresso di Saturno nel segno a partire dal 7 marzo 2023. Saturno è il pianeta dei cambiamenti e delle scelte di vita.

Quali aspetti della vita dell’attrice saranno toccati? L’oroscopo prevede anche la nascita di nuovi amori, autentici e sinceri.