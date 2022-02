Pancia piatta e addome tonico senza sforzare la schiena con questi veloci esercizi casalinghi da fare in piedi 

Sfoggiare e mantenere un fisico invidiabile è una delle prerogative che accomuna uomini e donne di qualsiasi età.

Nonostante sappiamo che la vera bellezza non è solo quella del corpo, per noi rimane comunque fondamentale prendercene cura.

In ogni caso, non si tratta solo di vanità o superficialità: mantenersi in forma è un buon punto di partenza per preservare anche la salute.

Infatti, se curare l’alimentazione è il primo passo per evitare chili di troppo e problemi cardiovascolari, anche lo sport gioca un ruolo chiave.

Attenzione, però, a non esagerare con corse o pedalate sfrenate: il segreto sta negli esercizi a basso impatto, utili anche per migliorare la memoria.

Importantissimo, poi, calibrare il carico di lavoro in base al proprio livello di allenamento e resistenza, altrimenti la ginnastica diventa controproducente.

Ad esempio, molti rincorrono l’obiettivo girovita perfetto lanciandosi in intense sessioni addominali, salvo poi rimanere contratture a zona lombare, collo o braccia.

Ciò accade anche perché, presi dalla foga di finire l’esercizio, non prestiamo attenzione alle posture che assumiamo durante l’esecuzione, magari perseverando in movimenti sbagliati.

Ebbene, possiamo avere pancia piatta e addome tonico senza sforzare la schiena cimentandoci in questo veloce circuito casalingo, ottimo anche per sgranchirsi post smart working.

Naturalmente, si tratta semplicemente di un suggerimento da cui prendere spunto per farlo valutare da esperti prima di metterci all’opera.

Crunch obliqui da posizione eretta

Alziamoci e sciogliamo la tensione di spalle e schiena, accumulata durante le ore trascorse al pc quindi facciamo lavorare l’addome muovendo le ginocchia.

Divarichiamo i piedi simulando la larghezza delle spalle, mettiamo le mani dietro la nuca e cerchiamo di spingere l’ombelico verso la colonna vertebrale.

Solleviamo quindi un ginocchio portandolo verso il corpo fino, contemporaneamente piegandoci per toccarlo con il gomito opposto.

Due serie da 20 crunch, intervallate da 30 secondi di pausa, rappresentano già un buon allenamento.

Pancia piatta e addome tonico senza sforzare la schiena con questi veloci esercizi casalinghi da fare in piedi

In alternativa, possiamo provare questo esercizio utile per tonificare i muscoli bassi dell’addome.

Portiamo la gamba destra in avanti, lasciando invece la sinistra leggermente più arretrata rispetto al busto e con il tallone sollevato.

Le mani dovranno essere intrecciate davanti al viso mentre i gomiti saranno piegati davanti al petto.

Senza muovere le braccia, spingiamo il ginocchio sinistro verso il petto per poi tornare alla posizione di partenza.

Eseguiti all’incirca 20 slanci di questo tipo e fatti 30 secondi di pausa, ripetiamo la serie, ovviamente cambiando gamba.