In questo periodo dell’anno non mancano certo i dolci e le leccornie, soprattutto fritte. Ultimamente, però, non tutti abbiamo la fortuna di prenderle calde dai chioschetti sulla strada. Ecco perché potremmo divertirci preparando alcuni di questi dolci in casa, magari anche con un tocco originale tutto nostro. I dolci perfetti da cui cominciare sono le chiacchiere, perché sono facili e molto veloci da preparare. Proviamole nella loro variante ripiena.

Ingredienti

zucchero 20 g;

uova 2;

farina 00 240 g;

burro 10 g;

grappa 40 g;

sale fino 1 pizzico;

olio di semi;

marmellata a piacere 200 g.

Come fare le chiacchiere trasformandole in un dolce fenomenale grazie a un morbido ripieno facile da preparare

Cominciamo mettendo in una ciotola zucchero, farina, un uovo intero e un tuorlo. Ai fini di ottenere l’impasto migliore, sarà meglio utilizzare uova a temperatura ambiente e non tolte direttamente dal frigo. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti con l’aiuto di una frusta o di uno sbattitore elettrico o di una planetaria. Aggiungiamo anche la grappa e continuiamo a lavorare gli ingredienti. Adesso, aggiungiamo alla sabbia ottenuta un pizzico di sale e infine il burro lasciato ammorbidire. Quando avremo compattato l’impasto, trasferiamolo sul piano da lavoro e continuiamo a massaggiarlo con le mani. Andiamo avanti sinché non avremo ottenuto un impasto liscio e morbido.

A questo punto, copriamo l’impasto con una ciotola o della pellicola e lasciamolo riposare per una ventina di minuti. Poi, utilizziamo un mattarello o una sfogliatrice per appiattire l’impasto. All’inizio non è necessario che sia molto fine. Dovremo infatti farlo passare più volte nella sfogliatrice per poi avvolgerlo su sé stesso creando più strati. Poi stendiamo nuovamente l’impasto sino a raggiungere lo spessore di appena 1 mm.

Il nostro fantastico dolce prende forma

A questo punto, con l’aiuto di un coltello creiamo dei quadrati di circa 10 cm per lato. Mettiamo appena un cucchiaino di marmellata al centro di ogni quadrato. Poi, utilizziamo pochissima acqua per bagnare i bordi dei quadrati così da poter chiudere completamente le nostre chiacchiere. Adesso, pieghiamo il quadrato lungo la diagonale così da trasformarlo in un triangolo. Spingiamo delicatamente con le dita lungo i bordi, così da farli aderire per bene.

Intanto, portiamo l’olio di semi a una temperatura di 170°. Possiamo quindi immergere le nostre chiacchiere poche per volta, per non rischiare di far raffreddare l’olio.

In un paio di minuti le chiacchiere saranno dorate da entrambi i lati. Possiamo quindi toglierle dalla padella e riporle su della carta per fritti.

Ecco quindi spiegato come fare le chiacchiere per rapire i cuori di grandi e piccini. Comunque, non dobbiamo per forza utilizzare la marmellata, ma possiamo anche sostituirla o alternarla ad altri condimenti. Ad esempio, le nostre chiacchiere potrebbero essere piene di ricotta, cioccolato o crema pasticcera.