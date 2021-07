D’estate noi italiani siamo sempre propensi ad invitare parenti ed amici a casa. Anzi, a dire la verità, noi che siamo un vero popolo mediterraneo vorremmo poterli accogliere sempre. Da oramai più di un anno viviamo con restrizioni e limitazioni. Ora, però, che ci si può incontrare, la voglia di ricevere gli amici a casa è grande. Possiamo grigliare la carne o il pesce, fare o ordinare delle pizze o semplicemente berci un buon bicchiere di vino insieme. Come questo, ad esempio, che lascerà tutti a bocca aperta.

Tuttavia, può capitare che nella compagnia di amici che invitiamo ci sia una persona su cui vogliamo fare colpo. In altri termini, che vorremmo cercare di sedurre. Nessun problema, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trovato una soluzione gratis che ci aiuterà molto. Ecco il trucco a costo zero e il figurone con gli ospiti a cena è assicurato.

Anche gli ospiti più raffinati rimarranno felicemente sopresi

Quando cuciniamo o ordiniamo una cena per amici o persone su cui vogliamo fare colpo, potremmo scegliere un tema. Una cucina di un Paese in particolare, ad esempio.

La Francia o la Spagna, oppure anche una cucina etnica. Certo, cerchiamo di caprie bene come cucinare bene quei piatti, dato che non necessariamente sono simili ai nostri. Dall’antipasto fino al dessert, cerchiamo di far apprezzare ai nostri ospiti un’altra cultura. Tuttavia, non dobbiamo fermarci qui. C’è ancora una cosa che possiamo fare.

Trucco a costo zero e il figurone con gli ospiti a cena è assicurato

Ebbene, per fare il figurone prendiamo il nostro computer e andiamo su un qualsiasi motore di ricerca. A questo punto inseriamo la ricerca delle radio del Paese di cui abbiamo fatto il menù. Se fosse un menù spagnolo, ad esempio, cerchiamo una radio spagnola. Avremo un’atmosfera completamente coerente con la cena, tutti si stupiranno per la nostra idea.