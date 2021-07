Non succede molto spesso che la moda riproponga a distanza di poco tempo gli stessi colori o le stesse stampe. È un’occasione più unica che rara ma quest’anno siamo fortunati. Forse anche a causa della pandemia le più importanti passerelle ci hanno mostrato degli stili già visti. Certamente riadattati ma comunque niente di completamente nuovo.

Anche se la cosa può procurarci qualche dubbio possiamo solo essere felici. Significa che possiamo utilizzare cose che abbiamo già nell’armadio.

Torna ad avere grande successo la meravigliosa stampa tropicale che dà carattere al nostro stile

Il ritorno dello stile jungle era quasi scontato. La versatilità di questa stampa la rende perfetta per qualsiasi forma e costituzione. Questa fantasia carica di foglie, palme e fiori dai colori accesi dà anima al nostro abbigliamento.

Non solo accessori o classiche magliette stile jungle. Ma anche un blazer può essere un’idea che ci farà distinguere dalla massa. Abbinato ad un pantalone dal taglio dritto che sfina le gambe e slancia la figura.

E perché non osare con un mocassino in stampa jungle? Un dettaglio di stile che pochi riescono a portare con eleganza.

Fiori, foglie, un tessuto carico di verde e colori sgargianti per un classico stile tropicale. Ma anche una base nera o azzurra con stampe giganti di foglie di palma. Diamo vita al nostro look con queste stampe da vera foresta tropicale. E abbiniamole a capi che abbiamo già in casa, come una classica magliettina bianca. Oppure un kimono in seta sui toni dell’azzurro più tenue. O per un effetto più particolare scegliamo colori accesi.

Ecco che torna ad avere grande successo la meravigliosa stampa tropicale che dà carattere al nostro stile. Recuperiamo qualche capo che abbiamo già nell’armadio e mischiamolo. Otterremo così un look ad effetto che ci invidieranno tutti.

Approfondimento

Sembra incredibile ma è questo il capo dell’estate che sta spopolando e rende alla moda