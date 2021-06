La famosa “pancetta” è un problema che affligge chiunque e ad ogni età. Certo, difficile pensare che un ragazzo di 18 anni possa sfoggiare un pancino gonfio, ma già qualche anno più tardi ecco che il metabolismo cambia. E cambia anche drasticamente.

Se a 30 anni le cose cominciano a farsi difficili, immaginiamo a 50. È questa l’età in cui ci rendiamo conto che bisogna far più attenzione a ciò che mangiamo e beviamo, così come all’attività fisica. Non significa, però, privarsi di ciò che amiamo e rinunciare ai piccoli piaceri del cibo. Si tratta, piuttosto, di moderarsi e di modificare alcune abitudini della vita di tutti i giorni. I nostri esperti di salute della Redazione hanno pensato ad alcuni suggerimenti da dare ai Nostri lettori over 50 per restare in forma.

Sfoggiare un bel fisico è possibile anche se non si hanno più 20 anni, ecco come.

Pancia piatta anche a 50 anni con queste importanti strategie salva linea

In un precedente articolo abbiamo parlato degli sbagli che spesso commettiamo credendo erroneamente che ci facciano dimagrire. Tra questi vi è il numero di pasti che consumiamo quotidianamente. Specialmente dopo una certa età, il metabolismo si rallenta ed è importare attivarlo con piccole strategie. Una di queste è evitare di consumare solo due pasti al giorno e per giunta abbondanti, optando invece per minori quantità e maggiore frequenza.

Un altro suggerimento è consumare più acqua possibile, in modo da sgonfiare la pancia e restare al contempo idratati. Meglio ridurre le bibite gasate e zuccherate perché finiscono per accumularsi soprattutto nell’addome. Un terzo consiglio riguarda l’attività fisica, che è importante sia costante. Non bisogna fare le maratone, serve piuttosto muoversi ogni giorno anche con delle semplici passeggiate.

Pancia piatta anche a 50 anni con queste importanti strategie salva linea e pro salute, perché corpo e spirito vanno sempre di pari passo.