Restare in forma è uno dei principali obiettivi di uomini e donne dell’epoca moderna. L’importanza della cura del corpo ha preso sempre più piede in una società come la nostra, molto attenta al benessere psicofisico.

È per questo motivo che si dà più importanza, rispetto al passato, ad un’alimentazione corretta e all’attività motoria. Un tempo riservata alle sole donne, l’attenzione rivolta al fisico è oggi anche una prerogativa maschile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Malgrado tutte le accortezze, potrebbe capitare di commettere alcuni errori nel nostro stile di vita, che non ci permettono di restare in forma come vorremmo.

Spesso frutto di erronee convinzioni, ecco che strategie di pseudo dimagrimento finiscono per sortire l’effetto esattamente opposto. Vediamo quali sono.

Quasi tutti commettiamo questi errori che non ci fanno dimagrire e rallentano il metabolismo

Il primo errore è praticare troppa attività fisica. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato degli effetti spiacevoli del cosiddetto “overtraining”, un allenamento eccessivo sul nostro corpo e sulla nostra mente.

Tra questi effetti spiacevoli, uno riguarda certamente il metabolismo. Praticare troppo movimento risulta controproducente se vogliamo dimagrire e accelerare il metabolismo perché potrebbe, al contrario, rallentarlo.

Il secondo errore è quello di eliminare i carboidrati. Da sempre considerati il nemico numero uno delle diete, sono in realtà fondamentali per il nostro benessere fisico. Alcuni studi condotti in Italia hanno dimostrato che eliminare i carboidrati dalla dieta potrebbe causare danni al fegato e ai reni, ma non solo. Si è dimostrato anche che la loro presenza nel sangue stimola la produzione di serotonina, importante per favorire il giusto riposo.

Il terzo e comunissimo errore riguarda il numero di pasti che consumiamo ogni giorno. Spesso si pensa che meno mangiamo più dimagriamo, ma in realtà è il contrario. Consumando piccoli pasti diverse volte al giorno, il nostro corpo brucia le calorie più velocemente e ci permette così di restare in forma.

Quasi tutti commettiamo questi errori che non ci fanno dimagrire e rallentano il metabolismo, ma non è mai troppo tardi per rimediare.